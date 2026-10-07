ΑΕΚ: Φουλάρει για Αγγλία ο Βάργκα! – Ευχάριστα νέα και για Ζούμπκοφ

Ευχάριστα είναι τα νέα που έρχονται από το… μέτωπο των τραυματιών στην «Ένωση».

Ο Λάζαρος Ρότα προπονήθηκε δίχως προβλήματα και θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, ενώ πολύ καλά πηγαίνει κι η αποθεραπεία του Μπάρναμπας Βάργκα.

Όπως έχετε διαβάσει, ο Ούγγρος ξεκίνησε ασκήσεις με μπάλα και πλέον είναι σε διαδικασία επιστροφής στο κανονικά πρόγραμμα των προπονήσεων. Αυτό, μάλιστα, αναμένεται να συμβεί πριν το ταξίδι της ΑΕΚ στην Αγγλία, κάτι που σημαίνει ότι ο Μάρκο Νίκολιτς θα μπορεί να τον υπολογίζει για τα ματς της League Phase του Champions League με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι.

Όσον αφορά στον Στρακόσα, είναι κι αυτός σε διαδικασία επιστροφής, ωστόσο η κατάστασή του θα είναι πιο ξεκάθαρη από τη Δευτέρα (12/10), κάτι που σημαίνει ότι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου κάτω από την εστία της «Ένωσης» στο ματς με τον ΟΦΗ θα βρίσκεται ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι.

Από εκεί και πέρα, θετικά είναι και τα μηνύματα για τον Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, ο οποίος δεν έπαιξε στο τελευταίο ματς της Ουκρανίας, καθώς είχε ενοχλήσεις στη μέση. Ο 30χρονος πηγαίνει «ημέρα με την ημέρα», κάτι που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμος ακόμα και στο ματς με τον ΟΦΗ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει για πρώτη φορά, μετά τη διακοπή, όλους τους παίκτες του στη διάθεση του, στην προπόνηση της Πέμπτης (08/10). Εξαίρεση αποτελεί ο Ζίνι, ο οποίος επιστρέφει αύριο κι αναμένεται να δώσει το «παρών» στην προπόνηση της Παρασκευής (09/10).