ΑΕΚ: Κανονικά στην προπόνηση ο Ρότα, διαθέσιμος για τον ΟΦΗ

Ευχάριστα νέα για την ΑΕΚ, καθώς ο Λάζαρος Ρότα ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε κι επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης στα Σπάτα.

Ο διεθνής δεξιός μπακ συμμετείχε χωρίς πρόβλημα στο πρόγραμμα της Τετάρτης (07/10) μαζί με τους συμπαίκτες του και πλέον βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια (10/10, 19:30), στην επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ο Ρότα είχε μείνει εκτός από το παιχνίδι με τον Βόλο, ενώ δεν συμμετείχε και στις κλήσεις της Εθνικής για τα παιχνίδια του Nations League, λόγω του τραυματισμού του.

Πλέον, στην ΑΕΚ περιμένουν νεότερα για την κατάσταση των Στρακόσα και Βάργκα, ενώ αναμένονται εξελίξεις και σχετικά με τον Ζούμπκοφ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι της εθνικής Ουκρανίας λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Σε ελεύθερη διάθεση τα εισιτήρια με τη Ρεάλ

Σε ελεύθερη διάθεση τέθηκαν από την ΑΕΚ τα εισιτήρια που έχουν απομείνει για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ, με τη ζήτηση να αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένη.

Όπως είχε γίνει γνωστό, στις 16:00 της Τετάρτης (07/10) ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων που δεν είχαν εξασφαλιστεί από τους κατόχους του League Phase Pass και, στη συνέχεια, από τους κατόχους διαρκείας, οι οποίοι είχαν προτεραιότητα. Τα εναπομείναντα εισιτήρια αναμένεται να κάνουν «φτερά» μέσα σε λίγα λεπτά.