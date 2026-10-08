ΠΑΟΚ: Στο τραπέζι νέο πολυετές συμβόλαιο για τον Μιχαηλίδη

Η υπόθεση του Έλληνα αμυντικού παραμένει ανοιχτή στον «Δικέφαλο του Βορρά», με τις δύο πλευρές να αναμένεται να καθίσουν εκ νέου στο τραπέζι, προκειμένου να συζητήσουν την προοπτική μιας νέας συμφωνίας.

Η πρώτη επαφή δεν οδήγησε σε συμφωνία, ωστόσο δεν υπάρχει αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Αντίθετα, υπάρχει διάθεση να συνεχιστούν οι συζητήσεις και να βρεθεί η φόρμουλα που θα ικανοποιεί τόσο τον ΠΑΟΚ όσο και τον Μιχαηλίδη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η προοπτική ενός νέου πολυετούς συμβολαίου, με διαφορετικούς οικονομικούς όρους, ενώ παράλληλα υπάρχει ως επιλογή και το «+1» που προβλέπεται στην υπάρχουσα συμφωνία των δύο πλευρών.

Ο ΠΑΟΚ είχε ακολουθήσει αντίστοιχη λογική και στην περίπτωση του Αντώνη Τσιφτσή, επιδιώκοντας να «δέσει» για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ποδοσφαιριστές που θεωρεί σημαντικούς για τον βασικό του κορμό, όταν υπάρχει κοινή διάθεση.

Η περίπτωση του Μιχαηλίδη έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ΠΑΟΚ, καθώς πρόκειται για ποδοσφαιριστή που προέρχεται από τις ακαδημίες του συλλόγου και βρίσκεται στην ομάδα εδώ και σχεδόν μία δεκαετία.

Ο 26χρονος στόπερ έχει εξελιχθεί σε σημαντική μονάδα της αμυντικής γραμμής και αποτελεί βασικό κομμάτι της ομάδας και τη φετινή σεζόν. Συνολικά, μετρά 163 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ, έχοντας σημειώσει 8 γκολ και 7 ασίστ.

Η επόμενη συζήτηση αναμένεται πλέον με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς από αυτή θα φανεί αν οι δύο πλευρές μπορούν να προχωρήσουν σε μια νέα, πολυετή συμφωνία.