Euroleague, 4η αγωνιστική: Το ιατρικό δελτίο
Η αντίστροφη μέτρηση για τη συνέχεια της Euroleague φτάνει στο τέλος της με τους γνωστούς απόντες.
Πέντε παιχνίδια έχει η δεύτερη μέρα της Euroleague, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τις ομάδας να έχουν αρκετά προβλήματα.
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο (21:05)
Απών για τους γηπεδούχους θα είναι ο Λάβι, ενώ αμφίβολοι είναι οι Μπαρτολομέο και Τάις. Αμφίβολος ο Γκούντουριτς για την Αρμάνι.
Παναθηναϊκός AKTOR – Φενέρμπαχτσε (21:15)
Ναν, Σλούκας και Χουάντσο δεν θα αγωνιστούν για τον Παναθηναϊκό, όπως ο Λάρκιν για τη Φενέρμπαχτσε.
Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια (21:30)
Μοναδικός απών ο Κόκιλα για την Μπόλονια.
Βαλένθια – Χάποελ (21:30)
Κανένα πρόβλημα για τους Ισπανούς, σε αντίθεση με τη Χάποελ που δεν θα έχει στη διάθεσή της τους Μπλατ, Κόφι και Ένις.
Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν (21:45)
Χωρίς Γκαρούμπα η Ρεάλ, όπως οι Μαρίνκοβιτς και Γουίλις για την Παρτίζαν.