Euroleague, 4η αγωνιστική: Το ιατρικό δελτίο

Η αντίστροφη μέτρηση για τη συνέχεια της Euroleague φτάνει στο τέλος της με τους γνωστούς απόντες.

Euroleague, 4η αγωνιστική: Το ιατρικό δελτίο
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Πέντε παιχνίδια έχει η δεύτερη μέρα της Euroleague, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τις ομάδας να έχουν αρκετά προβλήματα.

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο (21:05)

Απών για τους γηπεδούχους θα είναι ο Λάβι, ενώ αμφίβολοι είναι οι Μπαρτολομέο και Τάις. Αμφίβολος ο Γκούντουριτς για την Αρμάνι.

Παναθηναϊκός AKTOR – Φενέρμπαχτσε (21:15)

Ναν, Σλούκας και Χουάντσο δεν θα αγωνιστούν για τον Παναθηναϊκό, όπως ο Λάρκιν για τη Φενέρμπαχτσε.

Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια (21:30)

Μοναδικός απών ο Κόκιλα για την Μπόλονια.

Βαλένθια – Χάποελ (21:30)

Κανένα πρόβλημα για τους Ισπανούς, σε αντίθεση με τη Χάποελ που δεν θα έχει στη διάθεσή της τους Μπλατ, Κόφι και Ένις.

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν (21:45)

Χωρίς Γκαρούμπα η Ρεάλ, όπως οι Μαρίνκοβιτς και Γουίλις για την Παρτίζαν.

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