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«Βόμβα»: Το Μαρούσι ζητά την έκπτωση του Λιόλιου

Ένα ακόμα βήμα, προς την έκπτωση του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία της ΕΟΚ, κάνει το Μαρούσι με την καταγγελία που έκανε στην ΕΦΙΠ.

«Βόμβα»: Το Μαρούσι ζητά την έκπτωση του Λιόλιου
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Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας η ΚΑΕ Μαρούσι με καταγγελία της στέλνει στην Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητας τον Λιόλιο προκειμένου να σφραγίσει την έκπτωση του από το αξίωμα του Προέδρου.

Στην καταγγελία του το Μαρούσι τονίζει μεταξύ άλλων ότι η διπλή ιδιότητα του κ.Λιόλιου: «Συνιστά ευθεία παράβαση του Αθλητικού Νόμου, του Κώδικα Επιτροπής Φίλαθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΟΚ και της FIBA, αλλά και της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας, που τυγχάνει εφαρμογής, εξειδικευμένη στην από μέρους του κατάχρηση εξουσίας, καθώς συγκεντρώνει στο πρόσωπό του πολλαπλές ιδιότητες και ασκεί περισσότερες εξουσίες κατά τρόπο αλληλοσυγκρουόμενο και αλληλοαναιρούμενο, επιδιώκοντας την πριμοδότηση της «ημέτερης» καλαθοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας.

Ειδικότερα, ο Ε. Λιόλιος, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της ΕΟΚ και των αρμοδιοτήτων που ασκεί εκ της ιδιότητάς του αυτής, προωθεί την ΚΑΕ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συμφερόντων του, κατά παράβαση των γενικών υποχρεώσεών του ως Πρόεδρος της ΕΟΚ και των γενικών αρχών του Κώδικα Επιτροπής Φίλαθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας.»

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