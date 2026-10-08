Λιονέλ Μέσι: Με δάκρυα στα μάτια πριν το τελευταίο του παιχνίδι με την Αργεντινή

Ένα βίντεο που δεν είχε δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές του Λιονέλ Μέσι με την εθνική ομάδα της Αργεντινής.

Ο Λισάντρο Μαρτίνες ήταν αυτός που κατέγραψε τις συγκεκριμένες εικόνες και τις μοιράστηκε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτές, ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» εμφανίζεται με δακρυσμένα μάτια, ενώ βρίσκεται στο λεωφορείο της ομάδας με προορισμό το «Μονουμένταλ».

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής από το προπονητικό κέντρο προς το γήπεδο, οι φίλαθλοι που είχαν συγκεντρωθεί στους δρόμους φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Μέσι, ο οποίος κοιτούσε συγκινημένος έξω από το παράθυρο του λεωφορείου.

LICHA DECIDIÓ ARRUINARNOS EL CORAZÓN 💔 El video que compartió Lisandro Martínez en su cuenta de Instagram con las lágrimas de nuestro capitán mientras saludaba a la gente. 🎥 @lisandromartinez https://t.co/HCHmM98g9N — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 7, 2026

Ο αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε δημοσιεύσει την ίδια ημέρα και ένα ακόμη βίντεο, στο οποίο ο Μέσι χαιρετά τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί έξω από το προπονητικό κέντρο για να τον αποχαιρετήσει.

Τα δύο στιγμιότυπα έγιναν viral τις ώρες που ακολούθησαν το φιλικό με το Μπενίν, το οποίο βρήκε την Αργεντινή να επικρατεί με 3-0 και αποτέλεσε το φινάλε μιας διαδρομής 21 ετών του σούπερ σταρ της «Αλμπισελέστε» με τη φανέλα της εθνικής ομάδας.

Ο Λισάντρο Μαρτίνες συνόδευσε το βίντεο με ένα συγκινητικό μήνυμα για τον Λιονέλ Μέσι, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για το γεγονός ότι είχε την ευκαιρία να μοιραστεί τα αποδυτήρια μαζί του σε διαφορετικές κλήσεις στην εθνική ομάδα.

«Τι προνόμιο ήταν να έχω μοιραστεί την ίδια ομάδα με τον καλύτερο αθλητή στην ιστορία. Φεύγει ο μεγαλύτερος όλων, θα μας λείψεις για όλη μας τη ζωή, Λέο. Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά», έγραψε ο 28χρονος αμυντικός στην περιγραφή της ανάρτησής του.