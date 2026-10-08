Κοινή δήλωση NBA και FIBA: «Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία νέου πρωταθλήματος στην Ευρώπη»

Οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ συνεχίζονται, με το NBA και τη FIBA να τοποθετούνται επίσημα για το πλάνο τους στην Ευρώπη.

Οι δύο πλευρές έδωσαν στη δημοσιότητα κοινή δήλωση, στην οποία ξεκαθαρίζουν πως παραμένουν προσηλωμένες στην προώθηση ενός νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος ανδρών στην Ευρώπη, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ισχυρού και βιώσιμου οικοσυστήματος για το άθλημα.

Αναλυτικά η δήλωση του NBA και της FIBA

«Μια συνεργασία μεταξύ της EuroLeague, της FIBA και του NBA για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος του μπάσκετ θα απελευθέρωνε τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη, προς όφελος των συλλόγων, των παικτών και –κυρίως– των φιλάθλων.

Το NBA και η FIBA παραμένουν προσηλωμένοι στην προώθηση ενός νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος ανδρών στην Ευρώπη και στη συμβολή στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και πιο βιώσιμου οικοσυστήματος μπάσκετ, από κοινού με εταίρους που συμμερίζονται το όραμά μας για ανάπτυξη, ευκαιρίες και τις θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου».