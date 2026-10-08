EuroLeague: Αυτοί σφυρίζουν το Ολυμπιακός - Εφές

Αντίστροφα για το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι στη SUNEL Arena μετρά ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούν στα Άνω Λιόσια την Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική της ΕuroLeague (09/10, 21:15).

Περίπου μία ημέρα πριν το τζάμπολ του αγώνα, η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστή τη διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει την αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, πρώτος διαιτητής θα είναι ο Ρόμπερτ Λοτερμόσερ με βοηθούς του τον Μισέλ Ρόσι και τον Γκέντιαν Τσίτσι.

Η διαιτητική τριάδα: Ρόμπερτ Λοτερμόσερ, Μισέλ Ρόσι, Γκέντιαν Τσίτσι