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ΑΕΛ Novibet: Το… χρίσμα στον Σωκράτη Οφρυδόπουλο

Η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σωκράτη Οφρυδόπουλο, παρουσιάζοντας παράλληλα και το τεχνικό επιτελείο που θα τον πλαισιώσει.

ΑΕΛ Novibet: Το… χρίσμα στον Σωκράτη Οφρυδόπουλο
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Η ΑΕΛ Novibet γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σωκράτη Οφρυδόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Άμεσος συνεργάτης του θα είναι ο Νίκος Μαναρώλης.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον έμπειρο προπονητή Σωκράτη Οφρυδόπουλο.

Ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος κλείνοντας την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής (1991-2008) ξεκίνησε να προπονεί ομάδες από το 2014 ως βοηθός ή ως head coach έπειτα όπως οι Λαμία, Ατρόμητος (youth), Παναχαϊκή, Δόξα Δράμας, Ηρακλής, Χανιά, Καλλιθέα, ΑΕΚ Β’, Λεβαδειακός.

H ομάδα συνεργατών του θα αποτελείται από τους εξής:

Βοηθός προπονητή: Νίκος ΜαναρώληςΠροπονητής φυσικής κατάστασης: Γιώργος ΛουλέςΠροπονητής τερματοφυλάκων: Νίκος ΣαμουλίδηςΑναλυτής: Αλέξανδρος ΨυλλιάςΓυμναστής αποκατάστασης: Βαγγέλης Τζαχρήστος

Eυχόμαστε Υγεία σε όλο το τεχνικό team και πολλές επιτυχίες!».

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