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EuroCup Γυναικών: Δύσκολο… έργο για τις ελληνικές ομάδες

Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Παναθλητικός, Πανσερραϊκός και Πρωτέας Βούλας έμαθαν τους αντιπάλους τους στο EuroCup Γυναικών, με το ευρωπαϊκό τους μονοπάτι να διαμορφώνεται μετά την κλήρωση.

EuroCup Γυναικών: Δύσκολο… έργο για τις ελληνικές ομάδες
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Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του EuroCup Γυναικών, με τις ελληνικές ομάδες να μαθαίνουν τους αντιπάλους που θα βρουν στον δρόμο τους στη διοργάνωση.

Για τον Παναθηναϊκό, όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία του στα προκριματικά της EuroLeague. Σε περίπτωση αποκλεισμού από την Εμλάκ Κονούτ, θα συμμετάσχει σε όμιλο μαζί με τις Κάστορς Μπρέιν, Άλμπα Βερολίνου και GEAS Basket/Εστεπόνα. Αντίθετα, αν αποκλειστεί από τη Χιρόνα, θα βρεθεί στον ίδιο όμιλο με τις Κέλτερν, Οστράβα και Μοντάνα.

Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με τη Μερσίν, τη Σλασκ και μία εκ των Φερόλ ή Μπερόε, ενώ ο Παναθλητικός θα αντιμετωπίσει τις Γκλάμπαλ Τζαΐρις, Ζαμπίνι/Ερυθρό Αστέρα/DVTK και Μπροντ Να Σάβι.

Όσον αφορά τον Πανσερραϊκό, οι αντίπαλοί του θα είναι οι BLMA, Γκόρζοου και Ενσίνο.

Τέλος, ο Πρωτέας Βούλας θα αντιμετωπίσει την Ελιτζούρ στα προκριματικά και, σε περίπτωση πρόκρισης, θα συμμετάσχει σε όμιλο με τις Ρίγα, Κλουζ και Μπρνο/Καρόλο/Βενέτσια.

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Η κλήρωση των ομίλων στο EuroCup Γυναικών

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