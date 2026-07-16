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Παναθηναϊκός AKTOR: Δεν… κρατιέται ο Γιαμπουσέλε - Αποκάλυψε την ώρα άφιξής του στην Αθήνα

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ανυπομονεί να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό AKTOR και έκανε γνωστά τα στοιχεία της πτήσης του μέσω ανάρτησης στο X.

Παναθηναϊκός AKTOR: Δεν… κρατιέται ο Γιαμπουσέλε - Αποκάλυψε την ώρα άφιξής του στην Αθήνα
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Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μετρά αντίστροφα για την άφιξή του στην Αθήνα, προκειμένου να ενσωματωθεί στον Παναθηναϊκό AKTOR και να ξεκινήσει τη νέα σελίδα της καριέρας του.

Ο Γάλλος φόργουορντ αποτελεί πλέον παίκτη του «τριφυλλιού», με το οποίο έχει υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, και αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Γιαμπουσέλε, μέσω ανάρτησής του στο X, αποκάλυψε τα στοιχεία της πτήσης του αλλά και την ώρα άφιξής του στην ελληνική πρωτεύουσα.

«ATH // 17:35 // AF1832» έγραψε χαρακτηριστικά στο post του, συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα emoji αρκούδας και μία πράσινη καρδιά.

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