Κηφισιά: Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ιμάμ Γιάγκνε από τη Γκέτεμποργκ

Επίσημη μορφή πήρε η μετακίνηση του Ιμάμ Γιάγκνε στην Κηφισιά, καθώς η ομάδα των βορείων προαστίων ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου μέσου.

Η συμφωνία προβλέπει τον δανεισμό του διεθνή με τις μικρές Εθνικές ομάδες της Σουηδίας από τη Γκέτεμποργκ για μία αγωνιστική περίοδο.

Ο Ιμάμ Γιάγκνε προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν, καθώς με τη φανέλα της Γκέτεμποργκ κατέγραψε 38 συμμετοχές. Ο 22χρονος μέσος έχει γεννηθεί στη Σουηδία και έχει καταγωγή από τη Ζάμπια.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Κηφισιά:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την απόκτηση του Imam Jagne από την IFK Göteborg με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο.

Γεννημένος την 1η Οκτωβρίου 2003, ο Imam Jagne, ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος, ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία της Solväders FC ενώ συνέχισε σε εκείνη της BK Häcken, ως το καλοκαίρι του 2020. Οι εξαιρετικές εμφανίσεις που είχε πραγματοποιήσει με τον σουηδικό σύλλογο τού έδωσαν το διαβατήριο για την U18 της Everton FC, στην οποία παρέμεινε για δύο χρόνια.

Ακολούθως, επέστρεψε στην πατρίδα του για χάρη της Mjällby AIF, τη φανέλα της οποίας φόρεσε για μία διετία, καταγράφοντας 45 συμμετοχές με 5 γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Το περσινό καλοκαίρι πήρε μεταγραφή για την IFK Göteborg, με απολογισμό τις 38 συμμετοχές.

Ο Imam Jagne έχει υπάρξει διεθνής με την U16, την U17, την U19, την U20 και την U21 της Σουηδίας.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».