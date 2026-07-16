Παναθηναϊκός: Νέο πρόβλημα ενόψει προκριματικών - Εκτός για 6 εβδομάδες ο Καλάμπρια

Τα προβλήματα συνεχίζονται στον Παναθηναϊκό, καθώς μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ίνγκι Ίνγκασον, ο οποίος υπέστη ολική ρήξη χιαστού, εκτός δράσης τίθεται και ο Ντάβιντε Καλάμπρια.

Ο τραυματισμός του Ισλανδού στόπερ έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις τάξεις του «Τριφυλλιού», ωστόσο ο Τζέικομπ Νίστρουπ καλείται να διαχειριστεί ακόμη μία απουσία στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Ιταλός μπακ υπέστη ρήξη στον έξω πλάγιο σύνδεσμο, με αποτέλεσμα να αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έξι εβδομάδες.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα πορευτεί για το επόμενο διάστημα χωρίς τον Καλάμπρια, με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα να αποτελεί πλέον τον μοναδικό διαθέσιμο δεξιό οπισθοφύλακα και να καλείται να πάρει φανέλα βασικού στο πρώτο κομμάτι της αγωνιστικής περιόδου.