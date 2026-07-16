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Super Cup: Στη Ρόδο και πάλι η διοργάνωση – Επιστρέφει ο Παναθηναϊκός AKTOR

Το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου στο «νησί των ιπποτών» θα διεξαχθεί το φετινό Super Cup – Παναθηναϊκός AKTOR, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ οι συμμετέχοντες. 

Super Cup: Στη Ρόδο και πάλι η διοργάνωση – Επιστρέφει ο Παναθηναϊκός AKTOR
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Η αυλαία της σεζόν 2026-27 για τις εγχώριες διοργανώσεις, «ανοίγει» στα τέλη Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα στις 26 και 27/9, θα διεξαχθεί το Super Cup του ΕΣΑΚΕ. Η διοργάνωση θα λάβει χώρα και φέτος στη Ρόδο.

Η σπουδαιότερη διαφορά συγκριτικά με την περασμένη σεζόν, είναι η επιστροφή του Παναθηναϊκού AKTOR. Οι «πράσινοι» λόγω του ιστορικού «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία, δεν είχαν συμμετάσχει πριν ένα χρόνο. Κάτι που φέτος θα γίνει.

Πέρα από το «τριφύλλι», θα λάβουν μέρος ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ.

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