ΠΑΟΚ: Ετοιμάζουν υποδοχή στον Όσμαν - Πότε θα είναι στη Θεσσαλονίκη

Ο ΠΑΟΚ έκανε μεταγραφικό «μπαμ» με την απόκτηση του Τζέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό και ο κόσμος της ομάδας ανυπομονεί να τον υποδεχθεί.

Ο Τούρκος φόργουορντ θα βρεθεί την προσεχή Κυριακή (19/7) στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλα τα διαδικαστικά για τη μεταγραφή του στον Δικέφαλο.

Μάλιστα, μία μέρα μετά, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το απόγευμα έχει προγραμματιστεί στο PAOK Sports Arena, να γίνει η επίσημη παρουσίαση του Οσμάν μπροστά στους φίλους του ΠΑΟΚ.