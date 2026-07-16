ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 23 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Αllwyn.

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 23 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
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Την τελευταία εβδομάδα, από τις 7 έως τις 13 Ιουλίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 23 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στη Δάφνη, επέλεξε τα στοιχήματα «Μέθοδος Πρόκρισης» και «Ημίχρονο/Τελικό» σε τέσσερις αγώνες από το Παγκόσμιο, έπαιξε το σύστημα 2-3-4 και κέρδισε 14.124,32 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Κυριακή 12 Ιουλίου, στο Τρικάστ της 2ης ιπποδρομίας από το Saratoga, ένας νικητής κέρδισε 2.344,72 ευρώ.

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