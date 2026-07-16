Μετά τα playoffs της Super League ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας

Το πλήρες πρόγραμμα του Κυπέλλου Ελλάδας για τη σεζόν 2026/27.

Μετά τα playoffs της Super League ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας
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Το πλήρες πρόγραμμα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας για τη σεζόν 2026/27 έγινε γνωστό, με τη διοργάνωση να ξεκινά στις 12 Αυγούστου με το Super Cup στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 17-19 Αυγούστου, είναι προγραμματισμένη η πρώτη φάση του Κυπέλλου, ενώ ακολουθεί η League Phase με πέντε αγωνιστικές από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο. Στη συνέχεια θα διεξαχθούν τα Playoffs, με τα ημιτελικά να αποτελούν τη μοναδική φάση που θα κριθεί σε διπλές αναμετρήσεις.

Οι πρώτοι αγώνες των ημιτελικών θα γίνουν στις αρχές Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, ενώ ο μεγάλος τελικός έχει οριστεί για τις 22 Μαΐου και θα αποτελέσει το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής περιόδου.

Παράλληλα, τα playoffs της Super League θα ξεκινήσουν στις 3 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν στις 16 Μαΐου, ενώ τα playouts θα ρίξουν αυλαία στις 21 Μαΐου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Κυπέλλου:

Super Cup: 12 Αυγούστου (Παγκρήτιο)

1η Φάση: 17-19 Αυγούστου

League Phase

1η αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου

2η αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου

3η αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου

4η αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου

5η αγωνιστική: 1-3 Δεκεμβρίου

Playoffs: 22-23 Δεκεμβρίου

Προημιτελικά: 12-14 Ιανουαρίου

Ημιτελικά

Α' αγώνες: 2-4 Φεβρουαρίου

Β' αγώνες: 9-11 Φεβρουαρίου

Τελικός: 22 Μαΐου

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