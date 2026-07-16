Το πρόγραμμα των playoffs και playouts της Super League
Η Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα των playoffs και playouts για τη σεζόν 2026/27.
Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε την Πέμπτη (16/07) το καλεντάρι της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Μετά το τέλος της regular season, τη σκυτάλη θα πάρουν τα playoffs και τα playouts, τα οποία θα κάνουν πρεμιέρα στις 3-4 Απριλίου. Τα playoffs, που θα κρίνουν τον πρωταθλητή, θα ολοκληρωθούν στις 15-16 Μαΐου, ενώ τα playouts θα συνεχιστούν μέχρι τις 21 Μαΐου.
Οι ημερομηνίες των playoffs:
1η αγωνιστική: 3-4 Απριλίου
2η αγωνιστική: 10-11 Απριλίου
3η αγωνιστική: 17-18 Απριλίου
4η αγωνιστική: 24-25 Απριλίου
5η αγωνιστική: 8-9 Μαΐου
6η αγωνιστική: 15-16 Μαΐου
Οι ημερομηνίες των playouts:
1η αγωνιστική: 3-4 Απριλίου
2η αγωνιστική: 10-11 Απριλίου
3η αγωνιστική: 17-18 Απριλίου
4η αγωνιστική: 20-22 Απριλίου
5η αγωνιστική: 24-25 Απριλίου
6η αγωνιστική: 4-6 Μαΐου
7η αγωνιστική: 8-9 Μαΐου
8η αγωνιστική: 15-16 Μαΐου
9η αγωνιστική: 18-20 Μαΐου
10η αγωνιστική: 23 Μαΐου