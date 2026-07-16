Το πρόγραμμα των playoffs και playouts της Super League

Η Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα των playoffs και playouts για τη σεζόν 2026/27.

Το πρόγραμμα των playoffs και playouts της Super League
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Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε την Πέμπτη (16/07) το καλεντάρι της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Μετά το τέλος της regular season, τη σκυτάλη θα πάρουν τα playoffs και τα playouts, τα οποία θα κάνουν πρεμιέρα στις 3-4 Απριλίου. Τα playoffs, που θα κρίνουν τον πρωταθλητή, θα ολοκληρωθούν στις 15-16 Μαΐου, ενώ τα playouts θα συνεχιστούν μέχρι τις 21 Μαΐου.

Οι ημερομηνίες των playoffs:

1η αγωνιστική: 3-4 Απριλίου

2η αγωνιστική: 10-11 Απριλίου

3η αγωνιστική: 17-18 Απριλίου

4η αγωνιστική: 24-25 Απριλίου

5η αγωνιστική: 8-9 Μαΐου

6η αγωνιστική: 15-16 Μαΐου

Οι ημερομηνίες των playouts:

1η αγωνιστική: 3-4 Απριλίου

2η αγωνιστική: 10-11 Απριλίου

3η αγωνιστική: 17-18 Απριλίου

4η αγωνιστική: 20-22 Απριλίου

5η αγωνιστική: 24-25 Απριλίου

6η αγωνιστική: 4-6 Μαΐου

7η αγωνιστική: 8-9 Μαΐου

8η αγωνιστική: 15-16 Μαΐου

9η αγωνιστική: 18-20 Μαΐου

10η αγωνιστική: 23 Μαΐου

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