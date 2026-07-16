«Βράζουν» στην Αργεντινή με τον Πιρς Μόργκαν: «Να τους νικήσουν άσχημα όπως εμείς στα Φόκλαντ»

Για κάθε Αργεντινό, ο Πιρς Μόργκαν είναι στη… μαύρη λίστα. Ο λόγος είναι ποδοσφαιρικός, καθώς ο Άγγλος δημοσιογράφος πολλές φορές έχει προσπαθήσει να μειώσει τον Λιονέλ Μέσι. Λόγω της συμπάθειάς του και της προσωπικής σχέσης που έχει με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η κατάσταση ξέφυγε ακόμη περισσότερο, μετά από ανάρτηση του Μόργκαν στο Χ. Η Αργεντινή νίκησε 2-1 την Αγγλία και παίκτες της «αλμπισελέστε» σήκωσαν πανό το οποίο έγραφε πως οι Μαλβίνες (Φόκλαντ) ανήκουν στη χώρα τους.

Αυτή η κίνηση έφερε την αντίδραση του Άγγλου δημοσιογράφου. Ο οποίος έκανε ανάρτηση υβριστική, γράφοντας:

«Ανόητοι μα……ες. Ελπίζω η Ισπανία να τους νικήσει στον Τελικό τόσο άσχημα όσο τους νικήσαμε στον πόλεμο των Φόκλαντ».

Αμέσως έγινε viral η ανάρτηση και είναι χαρακτηριστικό πως μέσα σε λίγες ώρες έχουν γίνει πάνω από 9.000 σχόλια!