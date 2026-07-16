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«Βράζουν» στην Αργεντινή με τον Πιρς Μόργκαν: «Να τους νικήσουν άσχημα όπως εμείς στα Φόκλαντ»

Ο Άγγλος δημοσιογράφος έκανε επιθετική ανάρτηση ως απάντηση στους παίκτες της Αργεντινής που κράτησαν πανό, το οποίο έγραφε πως τα Φόκλαντ (Μαλβίνες) ανήκουν στη χώρα τους. 

«Βράζουν» στην Αργεντινή με τον Πιρς Μόργκαν: «Να τους νικήσουν άσχημα όπως εμείς στα Φόκλαντ»
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Για κάθε Αργεντινό, ο Πιρς Μόργκαν είναι στη… μαύρη λίστα. Ο λόγος είναι ποδοσφαιρικός, καθώς ο Άγγλος δημοσιογράφος πολλές φορές έχει προσπαθήσει να μειώσει τον Λιονέλ Μέσι. Λόγω της συμπάθειάς του και της προσωπικής σχέσης που έχει με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η κατάσταση ξέφυγε ακόμη περισσότερο, μετά από ανάρτηση του Μόργκαν στο Χ. Η Αργεντινή νίκησε 2-1 την Αγγλία και παίκτες της «αλμπισελέστε» σήκωσαν πανό το οποίο έγραφε πως οι Μαλβίνες (Φόκλαντ) ανήκουν στη χώρα τους.

Αυτή η κίνηση έφερε την αντίδραση του Άγγλου δημοσιογράφου. Ο οποίος έκανε ανάρτηση υβριστική, γράφοντας:

«Ανόητοι μα……ες. Ελπίζω η Ισπανία να τους νικήσει στον Τελικό τόσο άσχημα όσο τους νικήσαμε στον πόλεμο των Φόκλαντ».

Αμέσως έγινε viral η ανάρτηση και είναι χαρακτηριστικό πως μέσα σε λίγες ώρες έχουν γίνει πάνω από 9.000 σχόλια!

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