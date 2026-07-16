Νέο Πρόγραμμα Αποφοίτων της Allwyn Hellas για τους επαγγελματίες του αύριο

Η Allwyn Hellas παρουσιάζει ένα νέο δυναμικό πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης για αποφοίτους μεταπτυχιακών σπουδών. Το πρόγραμμα Allwyn Rockets αναζητά τα ταλέντα της νέας εποχής για ρόλους με σημαντικές προοπτικές εξέλιξης. Μέσα από τη συνεργασία με έμπειρες ομάδες, τη στοχευμένη καθοδήγηση και τη συμμετοχή τους σε μεγάλα έργα, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν εξειδίκευση και πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία σε ένα εργασιακό περιβάλλον που δεν συναντάς συχνά.

Το νέο Graduate Program της Allwyn Hellas έχει διάρκεια 15 μηνών και εστιάζει στην ολιστική ανάπτυξη των νέων επαγγελματιών που θα επιλεχθούν. Απευθύνεται σε αποφοίτους ή τελειόφοιτους Μεταπτυχιακών σπουδών με έως δύο χρόνια εργασιακής εμπειρίας και σπουδές σχετικές με τον ρόλο για τον οποίο υποβάλλουν αίτηση. Το πρόγραμμα προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης σε επτά ρόλους υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας, οι οποίοι κατανέμονται σε τρεις βασικούς τομείς: την Τεχνολογία, με τους ρόλους Software Development και AI Engineering, την Επιστήμη και Ανάλυση Δεδομένων, με τους ρόλους Data Analytics και Business Intelligence, και την Εμπορική Ανάπτυξη, με τους ρόλους Product Marketing, CRM και Communications.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους online, μέσω του https://corporate.opap.gr/el/graduate-program, όπου και θα βρουν αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις διαθέσιμες ευκαιρίες με βάση τις σπουδές και τα ενδιαφέροντά τους. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Εντός Δεκεμβρίου, οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα ενταχθούν σε διαδικασία προετοιμασίας, ενώ η επίσημη έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2027.

Κάτι παραπάνω από ένα παραδοσιακό πρόγραμμα αποφοίτων

Το Allwyn Rockets δεν είναι ένα ακόμη πρόγραμμα αποφοίτων – αποτελεί μια στρατηγική επένδυση της εταιρείας στη νέα γενιά επαγγελματιών. Στόχος του είναι να δώσει την ευκαιρία σε νέους και νέες επαγγελματίες να μπουν σε μια ξεκάθαρη τροχιά ανάπτυξης εκπαιδεύοντάς τους σε ειδικότητες υψηλής δυναμικής.

Αυτό που ξεχωρίζει το Allwyn Rockets είναι η εξειδίκευση σε συγκεκριμένο αντικείμενο, η συνολική κατανόηση του τρόπου λειτουργίας ενός μεγάλου οργανισμού και η απόκτηση πρακτικής εμπειρίας. Οι συμμετέχοντες θα ενταχθούν ενεργά στην καθημερινότητα των ομάδων της Allwyn, θα αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις και πολύτιμες δεξιότητες, μέσα σε ένα σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες που θα επιλεχθούν να ενταχθούν στο δυναμικό της Allwyn Hellas μέσα από το Πρόγραμμα θα γνωρίσουν τη λειτουργία διαφορετικών τμημάτων, θα συνεργαστούν με πραγματικές ομάδες, θα αναλάβουν πραγματικές ευθύνες και θα συμβάλουν σε έργα με ουσιαστικό επιχειρηματικό αντίκτυπο. Επιπλέον, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους, αναδεικνύοντας τη γνώση και τα εφόδια που απέκτησαν στη διάρκεια του 15μηνου «ταξιδιού» τους. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να συνεχίσουν την καριέρα τους στην Allwyn Hellas με βάση την απόδοση και την εξέλιξή τους.