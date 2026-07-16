· Λίβερπουλ

«Ανανεώνει με τη Λίβερπουλ ο Σομποσλάι»

Ο Ντόμινικ Σομποσλάι ήρθε σε προφορική συμφωνία με τη Λίβερπουλ για την ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το 2031, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

«Ανανεώνει με τη Λίβερπουλ ο Σομποσλάι»
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Η Λίβερπουλ βρίσκεται μια ανάσα από την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ντόμινικ Σομποσλάι, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές για νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2031.

Ο 25χρονος Ούγγρος μέσος αποτελεί βασικό στέλεχος των «Reds» από την άφιξή του στο Άνφιλντ το 2023, μετρώντας μέχρι σήμερα 147 συμμετοχές, 28 γκολ και 26 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Οι τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν πριν από τις υπογραφές και τις επίσημες ανακοινώσεις.

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