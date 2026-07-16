Το πλάνο Αλαφούζου για τη Super League: «Βασικότερος στόχος η κεντρική διαχείριση»

Ο νέος πρόεδρος της λίγκας ανέλυσε τους στόχους του για τα μεγαλύτερα κέρδη των ΠΑΕ, στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος.

Το πλάνο Αλαφούζου για τη Super League: «Βασικότερος στόχος η κεντρική διαχείριση»
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Την πρώτη του δήλωση ως νέος πρόεδρος της Super League έκανε ο Γιάννης Αλαφούζος, στην κλήρωση του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2026/27, μία ημέρα μετά την εκλογή του στην προεδρία της διοργανώτριας αρχής.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού τόνισε πως βασικές προτεραιότητές του είναι η κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, η διεκδίκηση μεγαλύτερων εσόδων από το στοίχημα μέσω της Πολιτείας, αλλά και η εξεύρεση επιπλέον οικονομικών πόρων για τη Super League 2.

Η δήλωση του Γιάννη Αλαφούζου:

«Να έχουμε μια καλή σεζόν χωρίς προβλήματα και με καλή διαδικασία. Ευχαριστώ όσους βοήθησαν στη σημερινή εκδήλωση. Θα σας πω δύο λέξεις για το τι σκοπεύω να κάνω: ο βασικός στόχος θα είναι η δημιουργία κεντρικής διαχείρισης.

Έχουμε συγκεκριμένη ιδέα και σκέψεις. Θα πιέσουμε τον Υπουργό και την Κυβέρνηση να μας δώσουν περισσότερα χρήματα από το στοίχημα. Μας το είχαν υποσχεθεί όταν τους είχαμε παρουσιάσει ένα πλάνο. Αυτό δεν έγινε. Ελπίζουμε να γίνει τώρα.

Θα το προσπαθήσουμε. Πρέπει να βρούμε και έσοδα και για τη δεύτερη κατηγορία. Θα προσπαθήσουμε οι λιγότερο εμπορικές ομάδες να γίνουν πιο ανεξάρτητες για να ανέβει το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου».

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