Super League: Οι αγώνες στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος 2026-27
Γνωστή έγινε η 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 2026-27 μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (16/7).
Το βράδυ της Πέμπτης (16/7) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League για τη σεζόν 2026/27.
Το πρωτάθλημα της νέας σεζόν θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου και ήδη έγιναν γνωστές οι μάχες της πρεμιέρας.
Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν υπήρξε ντέρμπι με όλες τις ομάδες του BIG 4 να αγωνίζονται εντός έδρας.
Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο, ο ΠΑΟΚ τον Λεβαδειακό και ο Παναθηναϊκός την Κηφισιά.
Αναλυτικά η 1η αγωνιστική της Super league 2026/27
ΑΕΚ - Ηρακλής
Καλαμάτα - Άρης
Ολυμπιακός - Ατρόμητος
ΟΦΗ - Βόλος
Παναθηναϊκός - Κηφισιά
Παναιτωλικός - Αστέρας
ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός