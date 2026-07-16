Super League: Οι αγώνες στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος 2026-27

Το βράδυ της Πέμπτης (16/7) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League για τη σεζόν 2026/27.

Το πρωτάθλημα της νέας σεζόν θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου και ήδη έγιναν γνωστές οι μάχες της πρεμιέρας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν υπήρξε ντέρμπι με όλες τις ομάδες του BIG 4 να αγωνίζονται εντός έδρας.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο, ο ΠΑΟΚ τον Λεβαδειακό και ο Παναθηναϊκός την Κηφισιά.

Αναλυτικά η 1η αγωνιστική της Super league 2026/27

ΑΕΚ - Ηρακλής

Καλαμάτα - Άρης

Ολυμπιακός - Ατρόμητος

ΟΦΗ - Βόλος

Παναθηναϊκός - Κηφισιά

Παναιτωλικός - Αστέρας

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός

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