O πιο στιλάτος «Knick» λέγεται Tyler Kolek

Ας ξεκινήσουμε το κείμενο, λέγοντας πως ο Tyler Kolek δεν σκουπίζει τον πάγκο, απλώς στα Playoffs που το rotation πάντα μικραίνει, περίμενε συνήθως το garbage time για να ρίξει κάνα τρίποντο, σε αντίθεση με τη regular season που είχε δείξει αρκετές φορές ότι μπορεί να σταθεί στο ΝΒΑ.

Βέβαια, ο Kolek κάθε φορά που βρίσκεται στα παρκέ της άλλης άκρης του Ατλαντικού, περισσότερο μοιάζει με μοντέλο που είναι και μπασκετμπολίστας, οπότε λογικό είναι να μπερδευόμαστε λίγο με την πάρτη του.

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Και η αλήθεια είναι πως δύσκολα μπορείς να τον κατηγορήσεις γι' αυτό.

New York Knicks guard Tyler Kolek (13) in the second half of an NBA basketball game Friday, March 6, 2026, in Denver. (AP Photo/David Zalubowski) AP

Σε μια λίγκα όπου η tunnel fashion έχει εξελιχθεί σε διαγωνισμό λογοτύπων, υπερμεγεθών κοστουμιών και outfits που συχνά φωνάζουν περισσότερο απ' όσο μιλούν, ο γκαρντ των Knicks έχει επιλέξει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Πιο ήσυχο, πιο κινηματογραφικό και σίγουρα πιο ενδιαφέρον.

Αν τον πετύχεις πουθενά -όπως μας έχουν πει γιατί δεν ζούμε στη Νέα Υόρκη ή βλέπουμε στα social media του- να κατεβαίνει από το πούλμαν της ομάδας, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να νομίζεις ότι πηγαίνει σε casting για κάποιο remake του Thelma & Louise και όχι σε αγώνα των NBA Finals.

Τα ξανθά μαλλιά, το χαλαρό βλέμμα, τα vintage δερμάτινα jackets και τα φαρδιά παντελόνια δημιουργούν ένα σύνολο που θυμίζει έντονα Brad Pitt στα τέλη των 80s, όταν ακόμη δεν ήταν ο μεγαλύτερος σταρ του πλανήτη αλλά ο τύπος που έκλεβε την παράσταση χωρίς να προσπαθεί ιδιαίτερα.

Κι αυτό είναι ίσως το μυστικό του

Ο Kolek δεν ντύνεται σαν αθλητής που θέλει να γίνει fashion icon, αλλά σαν fashion icon που έτυχε να παίζει στους πρωταθλητές του ΝΒΑ, τους New York Knicks.

Οι αναφορές του δεν προέρχονται από το σύγχρονο NBA, αλλά είναι περισσότερο βγαλμένες από κάποιο VHS της δεκαετίας του '90. Έχει παραδεχθεί ότι λατρεύει το στιλ προσωπικοτήτων όπως ο Brad Pitt, ο Denzel Washington και ο Robin Williams, δηλαδή ανθρώπων που καταλάβαιναν πως το ντύσιμο δεν χρειάζεται να είναι κραυγαλέο για να είναι αξέχαστο. Γι' αυτό άλλωστε και στις εμφανίσεις του βλέπεις vintage Issey Miyake κομμάτια, παλιά δερμάτινα jackets, σουέτ bomber, ξεβαμμένα τζιν και μπότες που μοιάζουν να έχουν περάσει από τρεις διαφορετικές δεκαετίες πριν φτάσουν στην ντουλάπα του.

Ακόμη και όταν κρατά μια από τις περιβόητες Margaux bags της The Row, το αποτέλεσμα δεν δείχνει επιτηδευμένο, αλλά φυσικό. Σαν να γεννήθηκε με αυτή την αισθητική κάτι εξαιρετικά σπάνιο για επαγγελματία αθλητή που συνήθως εξελίσσεται σε… κιτσαριό.

https://www.instagram.com/p/DX2VxkKD6Uj/

Οι περισσότεροι NBAers αντιμετωπίζουν τη μόδα σαν προέκταση της φήμης τους, ο Kolek από την άλλη, την αισθάνεται περισσότερο σαν προέκταση της προσωπικότητάς του. Γι' αυτό και οι εμφανίσεις του δεν καταλήγουν ποτέ να μοιάζουν με διαφημιστική καμπάνια. Έχουν χαρακτήρα, αναφορές και κυρίως συνέπεια.

Δεν είναι τυχαίο ότι όσο οι Knicks πλησίαζαν στον τίτλο, τα social media άρχισαν να ασχολούνται σχεδόν το ίδιο με τα tunnel fits του όσο και με τα λεπτά συμμετοχής του. Γιατί κακά τα ψέματα, οι περισσότεροι αναπληρωματικοί περνούν απαρατήρητοι, ο Kolek όμως, έγινε θέμα συζήτησης χωρίς να χρειάζεται να σκοράρει 20 πόντους ή να παίζει.

Σε μια ομάδα γεμάτη προσωπικότητες, από τον Brunson μέχρι τον Hart, ο Tyler Kolek βρήκε τον τρόπο να ξεχωρίσει χωρίς να ζητήσει την μπάλα στα χέρια του. Το έκανε με ένα vintage jacket, ένα καλό ζευγάρι μπότες και την αυτοπεποίθηση ενός ανθρώπου που ξέρει ακριβώς ποιος είναι.

Όσο για το αν θα εξελιχθεί σε βασικό κομμάτι των Knicks τα επόμενα χρόνια, αυτό θα το δείξει με την πορεία του στα παρκέ. Το αν είναι ήδη ένας από τους πιο καλοντυμένους παίκτες του NBA, πάλι, το έχει δείξει ο καθρέφτης εδώ και καιρό.