«Βόμβα» στο ΝΒΑ: «Μάγος» ο Ντέιβις

Ο Άντονι Ντέιβις να αποτελεί παρελθόν από τους Ντάλας Μάβερικς και να συνεχίζει την καριέρα του στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

Το trade deadline του ΝΒΑ πλησιάζει και έτσι έχουν αρχίσει να... σκάνε οι βόμβες. Μετά τις κινήσεις των Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ και Τζέιμς Χάρντεν, τώρα και ο Άντονι Ντέιβις έχει νέο «σπίτι».

Πιο συγκεκριμένα, ο Σαμς Σαράνια του «ESPN», έκανε γνωστό πως ο «Φρύδιας» θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

Επίσης η ομάδα της Ουάσινγκτον θα κάνουν ον Τζέιντεν Χάρντι, τον Ντ’Άντζελο Ράσελ και τον Ντάντε Έξουμ, ενώ οι Ντάλας Μάβερικς έκαναν δικούς τους τους Κρις Μίντλετον, Έι Τζέιμι Τζόνσον, Μαλάκι Μπράνχαμ, Μάρβιν Μπάγκλεϊ, δύο first-round picks και τρία second-round picks.