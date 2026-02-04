Στα προημιτελικά του Κυπέλλου ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-1 σετ στην έδρα της Κηφισιάς και προκρίθηκε στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε το ματς με τη δέουσα σοβαρότητα και περιμένει την Πέμπτη (05/02) να μάθει τον αντίπαλο του στα προημιτελικά.

Στο πρώτο σετ το «τριφύλλι» είχε τον έλεγχο του σκορ παρότι δεν κατάφερε να ξεφύγει πολύ στο σκορ. Εντούτοις είχε την ουσία στα κρίσιμα σημεία και πήρε το σετ με 22-25.

Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης καθώς πήρε προβάδισμα με 10-16 και κατέκτησε τελικά το σετ με 16-25.

Στο τρίτο σετ η Κηφισιά πήρε προβάδισμα 16-11 , οι «πράσινοι» το γύρισαν σε 20-21 , όμως οι γηπεδούχοι το πήραν στις λεπτομέρειες με 26-25 κάνοντας το 1-2.

Στο τέταρτο και τελευταίο σετ ο Παναθηναϊκός πάτησε γκάζι πήρε προβάδισμα ασφαλείας με 11-16 και κατέκτησε τελικά το σετ και την πρόκριση με 17-25.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Παπαθανασίου, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Ζαρμπίνης, Γεώργας, Γραμματεία: Καπελλάκη.

Διακύμανση: 1ο σετ: 7-8, 13-16, 18-21, 22-25, 2ο σετ: 5-8, 10-16, 13-21, 16-25, 3ο σετ: 8-5, 16-11, 20-21, 26-24, 4ο σετ: 4-8, 11-16, 15-21, 17-25

Τα σετ: 1-3 (22-25, 16-25, 26-24, 17-25) σε 109’

Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 3 (2/8επ., 1 μπλοκ), Μπάνοφ 20 (16/29επ., 4 άσσοι, Σπυριούνης 10 (9/26επ., 1 μπλοκ, 38%υπ-14%αρ.), Στάνκοφ 1 (1/2επ.,), Μπόρις 8 (4/8επ, 4 μπλοκ), Παπαγγελόπουλος 4 (2/7επ., 2 άσσοι) / Φωλιάς (λ, 29%υπ-12%αρ.), Μπαρντακτζιάν, Κονίδης, Φράγκος 4 (3/6επ., 1 άσσος, 44%υπ-22%αρ.), Νίκελ 1 (1/1επ.), Αχιλλεόπουλος (λ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Κασαμπαλής 3 (2 άσσοι, 1 μπλοκ), Παπαλεξίου 6 (5/9επ., 1 μπλοκ), Γκάσμαν 11 (6/8 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Γιάντσουκ 22 (16/29επ., 5 άσσοι, 1 μπλοκ, 61%υπ-16%αρ.), Νίλσεν 21 (17/30 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 10 (8/19επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 72%υπ-33%αρ.) / Χανδρινός (λ, 68%υπ-21%αρ.), Βουλκίδης, Μανδηλάρης.