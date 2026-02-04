Ομάδες

Κύπελλο Ελλάδας: Τα highlights των Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και ΟΦΗ – Λεβαδειακός | Πότε είναι οι ρεβάνς
Eurokinissi
Οnsports Τeam 04 Φεβρουαρίου 2026, 23:06
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Κύπελλο Ελλάδας: Τα highlights των Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και ΟΦΗ – Λεβαδειακός | Πότε είναι οι ρεβάνς

Δείτε τα highlights των Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, ΟΦΗ – Λεβαδειακός και πότε είναι οι ρεβάνς των ημιτελικών στο Κύπελλο Ελλάδας.

Με το ένα πόδι στον τελικό Κυπέλλου ο ΠΑΟΚ, το δεξί του Γιώργου Γιακουμάκη.

Ο Έλληνας επιθετικός κέρδισε και εκτέλεσε το πέναλτι που έκρινε το ματς στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό, δίνοντας τη νίκη με 1-0 στον πρώτο ημιτελικό. Οι Θεσσαλονικείς ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο του μεγάλου αγώνα, ενώ στο δεύτερο την υπεροχή είχε το «τριφύλλι». Όμως τις ευκαιρίες τις είχε κυρίως η φιλοξενούμενη ομάδα και τελικά με τη «χρυσή αλλαγή» της, κατόρθωσε να φύγει με μια σπουδαία νίκη.

Ο άνεμος ήταν ο νικητής στο Παγκρήτιο. Ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα σε ΟΦΗ και Λεβαδειακό, έληξε χωρίς νικητή, με τα γκολ των Μπόρχα και Μπάλτσι να διαμορφώνουν το τελικό 1-1.

Οι ρεβάνς των δύο ημιτελικών θα διεξαχθούν σε μια εβδομάδα, ήτοι την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου. Το Λεβαδειακός – ΟΦΗ θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport2HD, ενώ το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένο για τις 20:30 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport1HD.

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 0-1 | HL

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 1-1 | HL



