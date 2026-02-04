Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1: Από την άσπρη βούλα πλησιάζει στον τελικό

Onsports Team

Ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης για τους Θεσσαλονικείς που με πέναλτι του Γιακουμάκη επικράτησαν στη Λεωφόρο των «πράσινων».

Με το ένα πόδι στον τελικό Κυπέλλου ο ΠΑΟΚ, απ’ το δεξί πόδι του Γιακουμάκη. Ο Έλληνας επιθετικός κέρδισε και εκτέλεσε το πέναλτι που έκρινε το ματς στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό, δίνοντας τη νίκη με 1-0 στον πρώτο ημιτελικό.

Οι Θεσσαλονικείς ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο του μεγάλου αγώνα, ενώ στο δεύτερο την υπεροχή είχε το «τριφύλλι». Όμως τις ευκαιρίες τις είχε κυρίως η φιλοξενούμενη ομάδα και τελικά με τη «χρυσή αλλαγή» της, κατόρθωσε να φύγει με μια σπουδαία νίκη.

Πλέον, ο «Δικέφαλος» έχει τη ρεβάνς στην Τούμπα όπου με νίκη ή ισοπαλία «σφραγίζει» την πρόκριση στον τελικό. Όπου θα είναι το ξεκάθαρο φαβορί με όποιον αντίπαλο κι αν προκύψει. Το «τριφύλλι» από την άλλη, κυνηγά μια σημαντική ανατροπή για να μείνει ζωντανό στη διεκδίκηση ενός τίτλου τη φετινή σεζόν. Ο δεύτερος αγώνας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11/2 στις 20:30.

Το φιλμ του αγώνα

10’ Σέντρα από τα δεξιά, ο Τάισον έγινε κάτοχος και σούταρε εντός περιοχής προς τα αριστερά, η μπάλα πέρασε τον Λαφόν και ο Γεντβάι πάνω στη γραμμή έδιωξε.

16’ Ο Τάισον έκανε το σουτ που κόντραρε και η μπάλα πέρασε κόρνερ.

25’ Κόντρα για τον ΠΑΟΚ με τον Πέλκα να κουβαλά την μπάλα και να την δίνει την κατάλληλη στιγμή στον Μύθου που βρέθηκε μόνος στα πλάγια της περιοχής, προσπάθησε να «σκάψει» τον Λαφόν αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.

29’ Φάουλ του Αντίνο, έδιωξε με γροθιές ο Τσιφτσής, ο Καλάμπρια σούταρε με τη μία, άουτ η μπάλα.

30’ Ο Τετέι έγινε κάτοχος της μπάλας από κλέψιμο, προχώρησε μόνος του και σούταρε απ’ τα όρια της περιοχής, με τον Τσιφτσή να διώχνει.

38’ Εξαιρετική πάσα του Ζίβκοβιτς με το εξωτερικό, ο Οζντόεφ τετ α τετ με τον Λαφόν, άνοιξε το κοντρόλ και ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού μπλόκαρε.

45’ Ο Πέλκας με εντυπωσιακή ντρίπλα απέφυγε τον Γεντβάι και βγήκε τετ α τετ, αλλά η προσπάθειά του να «κρεμάσει» τον Λαφόν βρήκε σε ετοιμότητα τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού.

47’ Από γέμισμα του Λαφόν ο Τετέι έγινε κάτοχος, μπήκε στην περιοχή, ο Αντίνο προσπάθησε να κινηθεί στην μπάλα, ο Έλληνας επιθετικός διατήρησε την κατοχή και σούταρε άουτ από πλεονεκτική θέση.

65’ Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Έγινε η σέντρα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, ο Γιακουμάκης κινήθηκε στην μπάλα, ο Καλάμπρια σήκωσε το πόδι του και βρήκε τον αντίπαλό του, με τον Ευαγγέλου να υποδεικνύει την παράβαση.

67’ Γκολ 0-1: Ο Γιακουμάκης ανέλαβε την εκτέλεση και άνοιξε το σκορ νικώντας τον Λαφόν.

72’ Σέντρα του Αντίνο, εξαιρετική κεφαλιά του Τετέι, με τον Τσιφτσή να κάνει εκπληκτική επέμβαση και να αποκρούει.

83’ Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, ο Καμαρά πήρε την κεφαλιά κόντραρε στον Γεντβάι, ο Μπάμπα στη συνέχεια σούταρε πάνω στα σώματα.

90’ Ο Ζίβκοβιτς από τα αριστερά στην κόντρα, έκανε το γύρισμα με τον Γιακουμάκη να μην μπορεί να βρει την μπάλα.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: 65’ Ίνγκασον - 28’ Κένι, 72’ Χατσίδης

Αποβολές: -

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (71’ Κάτρης), Τσέριν, Μπακασέτας, Αντίνο (84’ Ταμπόρδα), Ζαρουρί (71’ Παντελίδης), Τεττέη.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας (61’ Χατσίδης), Τάισον (77’ Μαντί Καμαρά), Μύθου (61’ Γιακουμάκης).