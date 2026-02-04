Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: «Τελείωσε μόνο το πρώτο ημίχρονο» - Όσα δήλωσε ο Λουτσέσκου

Eurokinissi

Οnsports Τeam

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στη σημασία της νίκης του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, μετά το 1-0 επί του Παναθηναϊκού, που δίνει στον «Δικέφαλο» προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στην Τούμπα.

Ο Ρουμάνος τεχνικός, ωστόσο, φρόντισε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, υπογραμμίζοντας πως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη και πως ο επαναληπτικός απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση και σεβασμό στον αντίπαλο.

Το σχόλιό του στην Cosmote TV:

«Ήταν τα πρώτα 90 λεπτά από μία διπλή μάχη. Νομίζω ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα, ίσως το σκορ μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο, βάσει των ευκαιριών που κάναμε στο πρώτο μέρος, στο δεύτερο ημίχρονο με τις ψηλές μπαλιές έγινε λίγο πιο περίεργο, ωστόσο τα παιδιά ανταποκρίθηκαν σε κάθε συνθήκη στον αγωνιστικό χώρο, είχαν το πνεύμα του μαχητή σε όλες τις φάσεις, τώρα τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, δεν κρίθηκε τίποτα, έχουμε το προβάδισμα στον επαναληπτικό της Τούμπας, μπροστά στους φιλάθλους μας, όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι στο γήπεδο για να πετύχουμε στον στόχο μας»