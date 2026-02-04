Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: «Τελείωσε μόνο το πρώτο ημίχρονο» - Όσα δήλωσε ο Λουτσέσκου
Eurokinissi
Οnsports Τeam 04 Φεβρουαρίου 2026, 22:44
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: «Τελείωσε μόνο το πρώτο ημίχρονο» - Όσα δήλωσε ο Λουτσέσκου

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στη σημασία της νίκης του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, μετά το 1-0 επί του Παναθηναϊκού, που δίνει στον «Δικέφαλο» προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στην Τούμπα.

Ο Ρουμάνος τεχνικός, ωστόσο, φρόντισε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, υπογραμμίζοντας πως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη και πως ο επαναληπτικός απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση και σεβασμό στον αντίπαλο.

Το σχόλιό του στην Cosmote TV:

«Ήταν τα πρώτα 90 λεπτά από μία διπλή μάχη. Νομίζω ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα, ίσως το σκορ μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο, βάσει των ευκαιριών που κάναμε στο πρώτο μέρος, στο δεύτερο ημίχρονο με τις ψηλές μπαλιές έγινε λίγο πιο περίεργο, ωστόσο τα παιδιά ανταποκρίθηκαν σε κάθε συνθήκη στον αγωνιστικό χώρο, είχαν το πνεύμα του μαχητή σε όλες τις φάσεις, τώρα τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, δεν κρίθηκε τίποτα, έχουμε το προβάδισμα στον επαναληπτικό της Τούμπας, μπροστά στους φιλάθλους μας, όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι στο γήπεδο για να πετύχουμε στον στόχο μας»



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Χάντμπολ Γυναικών: Ο ΠΑΟΚ επικράτησε στο ντέρμπι «Δικεφάλων»
15 λεπτά πριν Χάντμπολ Γυναικών: Ο ΠΑΟΚ επικράτησε στο ντέρμπι «Δικεφάλων»
EUROLEAGUE
Euroleague: Έκπληξη της Βιλερμπάν πριν την 27η αγωνιστική
25 λεπτά πριν Euroleague: Έκπληξη της Βιλερμπάν πριν την 27η αγωνιστική
EUROLEAGUE
Άλμπα Βερολίνου - Καρδίτσα 84-80: Πάλεψε μέχρι το τέλος η Καρδίτσα
35 λεπτά πριν Άλμπα Βερολίνου - Καρδίτσα 84-80: Πάλεψε μέχρι το τέλος η Καρδίτσα
ΜΠΑΣΚΕΤ
Eurocup: Ο Άρης «σάρωσε» τη Νεπτούνας και θα παίξει τελικό πρόκρισης με την Κλουζ!
38 λεπτά πριν Eurocup: Ο Άρης «σάρωσε» τη Νεπτούνας και θα παίξει τελικό πρόκρισης με την Κλουζ!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved