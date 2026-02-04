Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες στη Λεωφόρο με τη λήξη του ματς

Onsports Team

Αντέδρασε ο κόσμος του «τριφυλλιού» μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, φωνάζοντας συνθήματα για τη «βαριά φανέλα» των «πράσινων».

Το 1-0 του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, του δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης. Η αγωνιστική εικόνα του «Δικέφαλου» αλλά και του Παναθηναϊκού, μεγαλώνει ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες της ομάδας της Θεσσαλονίκης που έτσι κι αλλιώς ήταν πάρα πολλές.

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στη Λεωφόρο για το ματς, αντέδρασαν με τη λήξη του αγώνα. Ακούστηκε έντονη αποδοκιμασία με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Ενώ ακολούθησαν και συνθήματα που αφορούν το βάρος της φανέλας των «πράσινων» και το τι πρέπει να κάνει σε κάθε αντίπαλο.

Η απογοήτευση ήταν μεγάλη και ήρθε να προστεθεί στα προηγούμενα άσχημα αποτελέσματα. Με το φάσμα του αποκλεισμού από το Κύπελλο, να έρχεται να προστεθεί στην δύσκολη προσπάθεια για τετράδα στο πρωτάθλημα.