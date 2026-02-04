ΟΦΗ – Λεβαδειακός 1-1: Ορθάνοιχτοι λογαριασμοί για τη ρεβάνς της Βοιωτίας

Onsports Team

Σε ένα ματς που είχε ρυθμό, κυριάρχησε ο έντονος άνεμος που επηρέασε τις δύο ομάδες, τα γκολ των Μπόρχα και Μπάλτσι διαμόρφωσαν το τελικό 1-1 – Σε μία εβδομάδα η μεγάλη ρεβάνς.

Ο άνεμος ήταν ο νικητής στο Παγκρήτιο. Ο πρώτος ημιτελικός Κυπέλλου ανάμεσα σε ΟΦΗ και Λεβαδειακό, έληξε χωρίς νικητή. Το τελικό 1-1 άφησε ορθάνοιχτους λογαριασμούς για τη ρεβάνς, όπου στη Βοιωτία πλέον θα διεκδικηθεί το εισιτήριο για τον τελικό.

Η αναμέτρηση είχε ρυθμό, αλλά αυτός πήγαινε χαμένος κυρίως λόγω του αέρα. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν γρήγορα με τον Μπόρχα, αλλά ο Μπάλτσι ισοφάρισε πριν το 20λεπτο με φάουλ. Ο Λεβαδειακός έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Λοντίγκιν και ο ΟΦΗ είχε την μεγαλύτερη ευκαιρία με το δοκάρι του Ισέκα στις καθυστερήσεις.

Πλέον, όλα θα κριθούν στο παιχνίδι της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, όταν και στη Λιβαδειά θα διεξαχθεί η ρεβάνς. Θυμίζουμε πως ΟΦΗ και Λεβαδειακός θα αναμετρηθούν και για το πρωτάθλημα αυτή την αγωνιστική, έχοντας τρία σερί ματς μεταξύ τους.

Το φιλμ του αγώνα

2’ Ο Λοντίγκιν έχασε την μπάλα απ’ τα χέρια του, ο Λαμπρόπουλος σούταρε, με την μπάλα να κοντράρει και να φεύγει κόρνερ.

5’ Γκολ 1-0: Πολύ ωραίος συνδυασμός των παικτών του ΟΦΗ, ο Βούκστιτς άνοιξε δεξιά στην περιοχή στον Μπόρχα, με τον Ισπανό να σουτάρει από πλάγια θέση και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα!

13’ Στην πλάτη της άμυνας ο Ισέκα, με τον Αμπου Χάνα να τον προλαβαίνει και να μην του επιτρέπει να κάνει τελική.

18’ Γκολ 1-1: Φάουλ σε ιδιαίτερα πλάγια θέση δεξιά, ο Μπάλτσι το εκτέλεσε με εσωτερικό φάλτσο, η μπάλα με τον αέρα μπέρδεψε τον Χριστογεώργο και κατέληξε στα δίχτυα για την ισοφάριση!

20’ Ο Φούντας δοκίμασε να σουτάρει εκτός περιοχής, κόντραρε η μπάλα και έφυγε κόρνερ.

40’ Πανέμορφη ατομική ενέργεια του Παλάσιος που πέρασε δύο φορές τον προσωπικό του αντίπαλο και σούταρε από πλάγια θέση εντός περιοχής, έδιωξε ο Χριστογεώργος στην κλειστή του γωνία.

45’ O Φούντας πήρε την μπάλα απ’ τον Ισέκα, σούταρε, ο Φίλων έβαλε την κόντρα και η μπάλα πέρασε κόρνερ.

46’ Σέντρα από τα δεξιά, άτσαλο διώξιμο των αμυντικών του Λεβαδειακού, ο Νους εντός περιοχής στα αριστερά έγινε κάτοχος και σούταρε, με τον Λοντίγκιν να κάνει μεγάλη επέμβαση.

59’ Ωραία αντεπίθεση του Λεβαδειακού, ο Παλάσιος βρήκε τον Μπάλτσι εντός περιοχής, αυτός καθυστέρησε να σουτάρει και όταν το έκανε κόντραρε πάνω στον Μπόρχα και χάθηκε σημαντική ευκαιρία.

64’ Φάουλ για τον ΟΦΗ σε μακρινή απόσταση, ο Μπόρχα εκτέλεσε με δύναμη και ο Λοντίγκιν έδιωξε σε κόρνερ.

75’ Ο Λοντίγκιν καθυστέρησε να πάει στην μπάλα, ο Ισέκα πετάχτηκε για να διεκδικήσει την μπάλα δίπλα στην περιοχή, τον ανέτρεψε ο τερματοφύλακας του Λεβαδειακού και δέχτηκε τη δεύτερη κίτρινη (η πρώτη για καθυστέρηση) με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

90+3’ Καλό σουτ του Νους εκτός περιοχής, η μπάλα δίπλα απ’ τα δοκάρια της εστίας του Ανάκερ.

90+5’ Μεγάλη ευκαιρία για τον ΟΦΗ. Ο Ισέκα βρέθηκε σε θέση βολής από πλάγια θέση εντός περιοχής, σούταρε και η μπάλα βρήκε στο δοκάρι. Ο Ανάκερ στη συνέχεια μπλόκαρε προ του Νους.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Κίτρινες: Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης, Βούκοτιτς, Νους - Τσοκάι, Κωστή, Λοντίγκιν, Μπάλτζι, Κορνέζος

Κόκκινες: 75’ Λοντίγκιν (δεύτερη κίτρινη)

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος (90'+2 Σενγκέλια), Κωστούλας, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης (67' Καινουργιάκης), Ανδρούτσος, Βούκοτιτς (67' Κανελόπουλος), Φούντας (87' Σαλσίδο), Νους, Ισέκα

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα, Κορνέζος, Τσάπρας, Κωστή (78' Οζέγκοβιτς), Τσοκάι (89' Τζάλοου), Μπάλτσι (68' Νίκας), Φίλων, Παλάσιος (89' Πεντρόσο), Όζμπολτ (78' Ανάκερ)