LIVE Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Το μεγάλο ντέρμπι για τα ημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας
Οnsports Τeam 04 Φεβρουαρίου 2026, 20:15
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ντέρμπι, Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, για τα ημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης», με… φόντο τον τελικό.

Η προσοχή στρέφεται στη Λεωφόρο, η οποία θα φιλοξενήσει το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ μ’ έντονο άρωμα… Europa League.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται στα playoffs της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Βικτόρια Πλζεν και τη Θέλτα αντίστοιχα στις 19 και 26 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, διαθέτουν πλούσια κοινή ιστορία στο Κύπελλο, με πιο πρόσφατη συνάντησή τους το 2024, όταν οι «πράσινοι» πήραν την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι.

Στη φετινή Super League, οι δύο μονομάχοι εκμεταλλεύτηκαν τις έδρες τους, παίρνοντας από μία νίκη. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 στη Λεωφόρο στις 9 Νοεμβρίου, ενώ ο ΠΑΟΚ απάντησε με 2-0 στην Τούμπα στις 21 Δεκεμβρίου. Οι «ασπρόμαυροι» προέρχονται από το εμφατικό 4-1 επί του Πανσερραϊκού και μετρούν οκτώ νίκες στα εννέα τελευταία παιχνίδια τους, με μοναδική ήττα αυτή από τη Λιόν στη Γαλλία. Από την άλλη, το «τριφύλλι» έβαλε τέλος σε ένα σερί τριών ισοπαλιών, επικρατώντας άνετα με 3-0 της Κηφισιάς, με την ψυχολογία να ανεβαίνει ενόψει της συνέχειας.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ντέρμπι, Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ



