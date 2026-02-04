Προμηθέας Πάτρας - Μαρούσι 92-100: Στην Κρήτη το Μαρούσι, στο καναβάτσο οι πατρινοί

Οnsports Τeam

Μεγάλο διπλό του Αμαρουσίου μέσα στην Πάτρα, με την ομάδα των βορείων προαστίων να παίρνει την πρόκριση για το Final-8 της Κρήτης.

Μεγάλη νίκη για την ομάδα του Αμαρουσίου, μέσα στην Πάτρα, με 100-92, με την οποία πήρε την πρόκριση για το Final-8 του Κυπέλλου που θα γίνει στην Κρήτη από τις 17 μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου.

Το παιχνίδι μπορεί να είχε ξεκάθαρο φαβορί πριν από το τζάμπολ, μπορεί να έμοαιζε ισορροπημένο στο ξεκίνημά του αλλά στη συνέχεια η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου ήταν αυτή που ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και με καταπληκτικό ρυθμό στην επίθεση κατάφερε να πάρει τη μεγάλη πρόκριση.

Πρώτος σκόρερ και κορυφαίος του αγώνα δεν ήταν άλλος από τον Τζόρνταν Κινγκ ο οποίος πραγματοποίησε μια φανταστική εμφάνιση και με 30 πόντους ήταν ο παίκτης που "υπέγραψε" την νίκη-πρόκριση για την ομάδα του. Ακολούθησε ο Ουίλιαμς με 17, ο Πάπας με 15 και ο Μέικον με 14 πόντους.

Από πλευράς ηττημένω 25 είχε ο Τζόρνταν και 24 ο Κλοντέλ.

Τα δεκάλεπτα: 23-27, 44-45, 71-73, 92-100

Τα στατιστικά του αγώνα.