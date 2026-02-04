Eurocup: «Βαριά» ήττα στη Λιθουανία γνώρισε ο Πανιώνιος

EUROCUP BASKETBALL

Οnsports Τeam

Ο Πανιώνιος δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστικός απέναντι στη Λιετκαμπέλις και ηττήθηκε με 89-62 στη Λιθουανία, για την 17η αγωνιστική του Β' ομίλου στο Eurocup.

Οι γηπεδούχοι επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, χτίζοντας διψήφια διαφορά από το πρώτο ημίχρονο, το οποίο έκλεισαν στο +19 (46-27).

Στο δεύτερο μέρος διατήρησαν τον απόλυτο έλεγχο και έφτασαν χωρίς δυσκολία στη νίκη, απέναντι σε έναν Πανιώνιο που τα... έσπασε από τα 6,75 (4/28 τρίποντα) και μέτρησε 13 λάθη.

Κορυφαίοι για τη Λιετκαμπέλις (ρεκόρ 4-13) ήταν οι Φάρνταβς Έιμακ με 19 πόντους και 14 ριμπάουντ και Κρίστιαν Κουλαμάε επίσης με 19 πόντους. Από τον Πανιώνιο (ρεκόρ 3-14) ξεχώρισαν οι Ανδρέας Πατρίκης (9π., 10ρ.) και Τζο Τόμασον (16π.).

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Αλιάγκα, Μπακί, Γκράτσιν

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-16, 46-27, 65-42, 89-62

ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ (Τσάνακ): Άιμακ 19, Μόρις 16 (4), Μπιτσκάουσκις 4, Φουρμαναβίτσιους 5, Μούτιτς 3, Κουλαμάε 19 (5), Μαλντούνας, Φλάουερς 12, Κουλιέσα, Λαβρινοβίτσιους, Ντανουσεβίτσιους 11 (1).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μάρκοβιτς): Ουάτσον 10, Λέμον 8, Τέιλορ 3 (1), Οικονομόπουλος, Γόντικας 5, Τόμασον 16 (1), Κρούζερ 8, Πατρίκης 9 (1), Γκίκας 3 (1).