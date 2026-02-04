Ομάδες

Αυτές είναι οι ομάδες του Final-8
Οnsports Τeam 04 Φεβρουαρίου 2026, 21:49
ΜΠΑΣΚΕΤ

Το Μαρούσι πήρε το τελευταίο εισιτήριο για το φετινό Final-8 που θα διεξαχθεί στην Κρήτη από τις 17 μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου. 

Το Μαρούσι επικράτησε στην Πάτρα του Προμηθέα (92-100) στο τελευταίο παιχνίδι των play in του Κυπέλλου Ελλάδας και εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει στις 17 Φεβρουαρίου τον Άρη.

Δείτε το πρόγραμμα της τελικής φάσης:

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
1. Μαρούσι - Άρης (17:00)
2. Ολυμπιακός - ΑΕΚ (20:00)

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
3. Ηρακλής - Μύκονος (17:00)
4. Παναθηναϊκός - ΠΑOΚ (20:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
5. Νικητής 1 - Νικητής 2 (17:00 ή 20:00)
6. Νικητής 3 - Νικητής 4 (17:00 ή 20:00)

ΤΕΛΙΚΟΣ

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Νικητής 5 - Νικητής 6 (20:00)



