Μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά της Ευρώπης ο Παναθηναϊκός!

Οnsports Τeam

Η ομάδα βόλεϊ γυναικωών του Παναθηναϊκού και με τα δύο σετ που κέρδισε στο Βελιγράδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Challenge Cup και πάλι μετά από 16 χρόνια. Πολύ πιθανός ο "εμφύλιος" με τον Πανιώνιο.

Το τρένο της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού συνεχίζει ακάθεκτο την μεγαλειώδη πορεία του, με την ομάδα του "τριφυλλιού" να πανηγυρίζει μια σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά του Challenge Cup και πάλι μετά από 16 χρόνια.

Οι «πράσινες» είναι ασταμάτητες και αήττητες την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν, με 23/23 νίκες σε Challenge Cup, Κύπελλο Ελλάδας και Volley League Γυναικών και έχουν αποδείξει πως δεν έχουν... ταβάνι.

Τα «φίνα κορίτσια» είχαν επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα με 3-0 σετ κι έτσι χρειάζονταν να κατακτήσουν μονάχα δύο σετ στη ρεβάνς, ώστε να εξασφαλίσουν την πρόκριση στα ημιτελικά κι έτσι κι έκαναν με 21-25 και 17-25 σετ.

Τελευταία φορά που οι «πράσινες» βρέθηκαν στην φάση των «4» της προκείμενης διοργάνωσης ήταν τη σεζόν 2008/09. Εκεί ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στον τελικό μετά από νίκη με 3-0 σετ κόντρα στην Αλμπαθέτε, ωστόσο ηττήθηκε στον τελικό με 0-3 σετ από τη Βίνι Μοντεσκιάβο Γιέζι.

Στην φάση των «4» στην ευρωπαϊκή διοργάνωση οι παίκτριες του Αλεσάντρο Κιαπίνι θα αντιμετωπίσουν τη νικήτρια ομάδα από το ζευγάρι Πανιώνιος Betsson - Ολυμπιάδα Νεάπολης, με τις "κυανέρυθρες" να είναι το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση.

Ο Παναθηναϊκός θα μάθει την ομάδα που θα αντιμετωπίσει σε δύο παιχνίδια στα ημιτελικά, την Πέμπτη 5/2, το βράδυ. Συγκεκριμένα, στις 5/2, στις 19:00 ο Πανιώνιος θα φιλοξενήσει στο κλειστό «Άνδρέας Βαρίκας» την Ολυμπιάδα Νεάπολης, στη ρεβάνς του 0-3 του πρώτου αγώνα και θέλει μόνο δύο νικηφόρα σετ για να πάρει την πρόκριση.