Παναθηναϊκός: Σενάριο από Αργεντινή για τον Κέβιν Λομόνακο
Onsports Team 04 Φεβρουαρίου 2026, 21:34
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Σενάριο από Αργεντινή για τον Κέβιν Λομόνακο

Σύμφωνα με δημοσιογράφο από τη χώρα της λατινικής Αμερικής, ο 24χρονος αμυντικός της Ιντεπεντιέντε ενδιαφέρει τους «πράσινους».

Απομένουν δύο μέρες στη μεταγραφική περίοδο με τον Παναθηναϊκό να είναι σε… πυρετό διαπραγματεύσεων. Για αμυντικό χαφ, επιθετικό, επιτελικό μέσο, προκειμένου να φανεί αν και τι θα κατορθώσει να πάρει μέχρι την Παρασκευή.

Πέρα από αυτές τις θέσεις, στην Αργεντινή γίνεται λόγος και για στόπερ. Από εκεί προέκυψε το σενάριο για τον Κέβιν Λομόνακο. Ο δημοσιογράφος, Ρόντρι Ροσέτι, αναφέρει πως οι «πράσινοι» θα καταθέσουν άμεσα πρόταση για τον 24χρονο αμυντικό της Ιντεπεντιέντε. Τονίζεται μάλιστα πως οι ώρες αυτές είναι κρίσιμες για το θέμα.

Έχει ύψος 1.84μ. και δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 2028. Πριν την Ιντεπεντιέντε αγωνιζόταν στην Μπραγκαντίνο της Βραζιλίας.



