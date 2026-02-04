Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ονειρεύεται επιστροφή Μέσι η Νιούελς!
Onsports Team 04 Φεβρουαρίου 2026, 22:36
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ονειρεύεται επιστροφή Μέσι η Νιούελς!

Η Νιούελς Όλντ Μπόις εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο για να ντύσει με τη φανέλα της τον Λιονέλ Μέσι τo 2027.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος Χουάν Μανουέλ Μεντίνα, επιβεβαίωσε ότι προσπαθεί να πείσει τον Λιονέλ Μέσι να επιστρέψει στην ομάδα των παιδικών του χρόνων για το πρώτο εξάμηνο του 2027.

«Είναι ένα έργο που ξεπερνά την ομάδα της Νιούελ. Περιλαμβάνει την πόλη Ροσάριο, την επαρχία και το αργεντίνικο ποδόσφαιρο», δήλωσε, σύμφωνα με άρθρο του ESPN.

Ο Μέσι- οκτώ φορές νικητής της «Χρυσής Μπάλας»-, υπέγραψε επέκταση συμβολαίου με την κάτοχο του τίτλου του MLS, Ίντερ Μαϊάμι, τον Οκτώβριο, η οποία θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2028.

Ο 38χρονος Μέσι, έπαιξε για τις ομάδες νέων της Νιούελς από το 1995 έως το 2000 πριν μετακομίσει στην ακαδημία της Μπαρτσελόνα.



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Χάντμπολ Γυναικών: Ο ΠΑΟΚ επικράτησε στο ντέρμπι «Δικεφάλων»
15 λεπτά πριν Χάντμπολ Γυναικών: Ο ΠΑΟΚ επικράτησε στο ντέρμπι «Δικεφάλων»
EUROLEAGUE
Euroleague: Έκπληξη της Βιλερμπάν πριν την 27η αγωνιστική
25 λεπτά πριν Euroleague: Έκπληξη της Βιλερμπάν πριν την 27η αγωνιστική
EUROLEAGUE
Άλμπα Βερολίνου - Καρδίτσα 84-80: Πάλεψε μέχρι το τέλος η Καρδίτσα
35 λεπτά πριν Άλμπα Βερολίνου - Καρδίτσα 84-80: Πάλεψε μέχρι το τέλος η Καρδίτσα
ΜΠΑΣΚΕΤ
Eurocup: Ο Άρης «σάρωσε» τη Νεπτούνας και θα παίξει τελικό πρόκρισης με την Κλουζ!
38 λεπτά πριν Eurocup: Ο Άρης «σάρωσε» τη Νεπτούνας και θα παίξει τελικό πρόκρισης με την Κλουζ!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved