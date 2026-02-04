Ονειρεύεται επιστροφή Μέσι η Νιούελς!

Onsports Team

Η Νιούελς Όλντ Μπόις εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο για να ντύσει με τη φανέλα της τον Λιονέλ Μέσι τo 2027.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος Χουάν Μανουέλ Μεντίνα, επιβεβαίωσε ότι προσπαθεί να πείσει τον Λιονέλ Μέσι να επιστρέψει στην ομάδα των παιδικών του χρόνων για το πρώτο εξάμηνο του 2027.

«Είναι ένα έργο που ξεπερνά την ομάδα της Νιούελ. Περιλαμβάνει την πόλη Ροσάριο, την επαρχία και το αργεντίνικο ποδόσφαιρο», δήλωσε, σύμφωνα με άρθρο του ESPN.

Ο Μέσι- οκτώ φορές νικητής της «Χρυσής Μπάλας»-, υπέγραψε επέκταση συμβολαίου με την κάτοχο του τίτλου του MLS, Ίντερ Μαϊάμι, τον Οκτώβριο, η οποία θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2028.

Ο 38χρονος Μέσι, έπαιξε για τις ομάδες νέων της Νιούελς από το 1995 έως το 2000 πριν μετακομίσει στην ακαδημία της Μπαρτσελόνα.