Ολυμπιακός: «"Κλειδί" το γρήγορο γκολ» - Οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

Eurokinissi

Οnsports Τeam

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στο γρήγορο γκολ που πέτυχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος πέρασε άνετα από την Τρίπολη.

Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν 3-0 του Αστέρα AKTOR κι επέστρεψαν στην κορυφή της Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντριλίμπαρ στις δηλώσεις που έκανε στη NOVA, μετά το τέλος του αγώνα, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη νίκη και την εμφάνιση των παικτών του.

Οι δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού:

«Ναι, είμαι ικανοποιημένος για τη νίκη και την εμφάνιση, ειδικά σε ένα γήπεδο όπου παραδοσιακά δυσκολευόμαστε, έχουμε χάσει κιόλας στο παρελθόν. Το γρήγορο γκολ ξεκλείδωσε το παιχνίδι, το δεύτερο ήλθε την κατάλληλη στιγμή και το τρίτο όταν ήμασταν καλά. Είναι αλήθεια ότι στο δεύτερο ημίχρονο βελτιωθήκαμε, ήμασταν πιο σταθεροί, με λιγότερα λάθη, ήταν συνολικά καλύτερη η εικόνα μας στο β' μέρος».