Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: «"Κλειδί" το γρήγορο γκολ» - Οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ
Eurokinissi
Οnsports Τeam 04 Φεβρουαρίου 2026, 21:32
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: «"Κλειδί" το γρήγορο γκολ» - Οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στο γρήγορο γκολ που πέτυχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος πέρασε άνετα από την Τρίπολη.

Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν 3-0 του Αστέρα AKTOR κι επέστρεψαν στην κορυφή της Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντριλίμπαρ στις δηλώσεις που έκανε στη NOVA, μετά το τέλος του αγώνα, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη νίκη και την εμφάνιση των παικτών του.

Οι δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού:

«Ναι, είμαι ικανοποιημένος για τη νίκη και την εμφάνιση, ειδικά σε ένα γήπεδο όπου παραδοσιακά δυσκολευόμαστε, έχουμε χάσει κιόλας στο παρελθόν. Το γρήγορο γκολ ξεκλείδωσε το παιχνίδι, το δεύτερο ήλθε την κατάλληλη στιγμή και το τρίτο όταν ήμασταν καλά. Είναι αλήθεια ότι στο δεύτερο ημίχρονο βελτιωθήκαμε, ήμασταν πιο σταθεροί, με λιγότερα λάθη, ήταν συνολικά καλύτερη η εικόνα μας στο β' μέρος». 



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Χάντμπολ Γυναικών: Ο ΠΑΟΚ επικράτησε στο ντέρμπι «Δικεφάλων»
16 λεπτά πριν Χάντμπολ Γυναικών: Ο ΠΑΟΚ επικράτησε στο ντέρμπι «Δικεφάλων»
EUROLEAGUE
Euroleague: Έκπληξη της Βιλερμπάν πριν την 27η αγωνιστική
25 λεπτά πριν Euroleague: Έκπληξη της Βιλερμπάν πριν την 27η αγωνιστική
EUROLEAGUE
Άλμπα Βερολίνου - Καρδίτσα 84-80: Πάλεψε μέχρι το τέλος η Καρδίτσα
35 λεπτά πριν Άλμπα Βερολίνου - Καρδίτσα 84-80: Πάλεψε μέχρι το τέλος η Καρδίτσα
ΜΠΑΣΚΕΤ
Eurocup: Ο Άρης «σάρωσε» τη Νεπτούνας και θα παίξει τελικό πρόκρισης με την Κλουζ!
39 λεπτά πριν Eurocup: Ο Άρης «σάρωσε» τη Νεπτούνας και θα παίξει τελικό πρόκρισης με την Κλουζ!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved