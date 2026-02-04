Ομάδες

Βαθμολογία Super League: Επέστρεψε στην κορυφή ο Ολυμπιακός – Τα highlights του ματς με τον Αστέρα
INTIME NEWS
Οnsports Τeam 04 Φεβρουαρίου 2026, 21:03
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Βαθμολογία Super League: Επέστρεψε στην κορυφή ο Ολυμπιακός – Τα highlights του ματς με τον Αστέρα

Δείτε τα highlights του Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός και τη βαθμολογία της Super League, μετά το εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής.

Στη θέση του οδηγού επέστρεψε ο Ολυμπιακός καθώς επιβλήθηκε άνετα 3-0 του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπήκε με το πόδι στο γκάζι από το πρώτο λεπτό απέναντι στον Αστέρα, επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της κι έφτασε χωρίς δυσκολία σε μια άνετη νίκη, έχοντας σκόρερ τους Ντάνι Γκαρθία (3’), Μεχντί Ταρέμι (27’) και Ζέλσον Μαρτίνς (59’).

 

Η βαθμολογία (σε 19 αγώνες)

  1. Ολυμπιακός 46 (38-9)
  2. ΑΕΚ 45 (33-13)
  3. ΠΑΟΚ* 44 (41-13)
  4. Λεβαδειακός 38 (47-22)
  5. Παναθηναϊκός* 29 (27-21)
  6. Άρης 25 (17-20)
  7. Βόλος ΝΠΣ 25 (19-27)
  8. ΟΦΗ* 21 (22-31)
  9. Κηφισιά* 19 (24-29)
  10. ΑΕΛ 19 (18-28)
  11. Ατρόμητος 17 (18-24)
  12. Παναιτωλικός 15 (15-32)
  13. Αστέρας AKTOR 13 (16-30)
  14. Πανσερραϊκός 8 (10-46)

*έχουν ένα ματς λιγότερο

Αστέρας-Ολυμπιακός 0-3 | HL



