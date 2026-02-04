Ιταλία: Έρευνα των αρχών για ξέπλυμα χρήματος στην Τριεστίνα

Onsports Team

Η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας, ερευνά την ομάδα της Γ’ κατηγορίας η οποία ανήκει σε αμερικανική εταιρεία κρυπτονομισμάτων.

Η Τριεστίνα είναι ιδιοκτησίας της «House of Doge», αμερικανική εταιρεία κρυπτονομισμάτων. Στο σύλλογο της Γ’ κατηγορίας της Ιταλίας, η οικονομική αστυνομία της χώρας έκανε… ντου στα γραφεία. Στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος.

Οι έρευνες που έγιναν στην Τεργέστη, δεν περιορίστηκαν στα γραφεία της ομάδας αλλά και στα σπίτια 15 ατόμων που θεωρούνται ύποπτα. Πέρα απ’ το ξέπλυμα χρήματος, η έρευνα αφορά ψευδή λογιστικά στοιχεία και τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές.

Επικεφαλής της έρευνας είναι ο εισαγγελέας της Τεργέστης. Αφορά το διάστημα 2022 με 2025. Σε αυτό το διάστημα η Τριεστίνα είχε τρεις ιδιοκτήτες: την Atlas Consulting, την LBK Triestina Holdings, η οποία ελέγχεται από την αμερικανική LBK Capital και από τον Σεπτέμβριο του 2025, την House of Doge, τον εμπορικό βραχίονα του Ιδρύματος Dogecoin.

Οι ερευνητές επικεντρώνονται σε δύο τομείς: ο πρώτος αφορά 10 εκατομμύρια ευρώ δημόσιας χρηματοδότησης που έλαβε ο σύλλογος και ο δεύτερος αφορά περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ που έλαβε ο σύλλογος μέσω αμερικανικών και καναδικών τραπεζών. Παρά τα συγκεκριμένα κεφάλαια, η Τριεστίνα έχει 60 εκατ. ευρώ χρέη.