Το πρώτο μήνυμα του Φαν Ντρόνγκελεν: «Κάνω τα πάντα για να προστατέψω την εστία» (vid)

Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν αποτελεί και επίσημα νέο μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού, με τον Ολλανδό στόπερ να ετοιμάζεται να συνθέσει μαζί με τον Ντε Φράι ένα ισχυρό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας του «τριφυλλιού».

Ο νέος αμυντικός των «πρασίνων» φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας.

Ο Φαν Ντρόνγκελεν ξεκαθάρισε πως είναι έτοιμος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό και να παλέψει σε κάθε παιχνίδι για την προστασία της εστίας του συλλόγου.

Το μήνυμα του Ολλανδού αμυντικού

«Είμαι aggresive, κάνω τα πάντα για να προστατέψω την εστία».