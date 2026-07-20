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Παναθηναϊκός: Οι πιθανοί αντίπαλοι στον 3ο προκριματικό του Conference League

Ο Παναθηναϊκός έμαθε το υπογκρούπ της κλήρωσης για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάκσι.

Παναθηναϊκός: Οι πιθανοί αντίπαλοι στον 3ο προκριματικό του Conference League
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Γνωστό έγινε το υπογκρούπ στο οποίο βρίσκεται ο Παναθηναϊκός ενόψει της κλήρωσης για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, υπό την προϋπόθεση ότι θα πάρει την πρόκριση απέναντι στην Πάκσι.

Το «τριφύλλι» έχει στρέψει την προσοχή του στην πρώτη αναμέτρηση με την ουγγρική ομάδα, η οποία είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Πέμπτης (23/7, 21:00) στην Ουγγαρία, στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου της διοργάνωσης.

Σε περίπτωση που η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ εξασφαλίσει την πρόκριση από τις δύο αναμετρήσεις με την Πάκσι, τότε στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει μία από τις νικήτριες των παρακάτω ζευγαριών:

  • Σπάρτακ Τρνάβα (Σλοβακία) - ΤΣΣΚΑ 1948 (Βουλγαρία)
  • Λιεπάγια (Λετονία) - Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)
  • Ρούναβικ (Φερόε) - Κόπερ (Σλοβενία)
  • Νέφτσι (Αζερμπαϊτζάν) - Ντινάμο Μινσκ (Λευκορωσία)

Από τα πιθανά εμπόδια, ξεχωρίζουν η Αούστρια Βιέννης και η Ντινάμο Μινσκ, καθώς θεωρούνται οι πιο ισχυρές ομάδες που ενδέχεται να βρεθούν στον δρόμο του Παναθηναϊκού στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

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