Η αψιμαχία ανάμεσα σε Μολίνα και Ρόδρι μετά τη λήξη του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 ήταν η αφορμή για τα επεισόδια που ακολούθησαν με πρωταγωνιστή τον Παρέδες.

Ένταση επικράτησε αμέσως μετά τη λήξη του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, με το επεισόδιο να ξεκινά από μια κίνηση του Μολίνα προς τον Ρόδρι και να παίρνει γρήγορα διαστάσεις.

Την ώρα που οι παίκτες της Ισπανίας πανηγύριζαν την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026, ο Ρόδρι πέρασε μπροστά από τον Μολίνα, ο οποίος τον χτύπησε στο στομάχι. Ο αρχηγός της «ρόχα» αντέδρασε άμεσα, ζητώντας εξηγήσεις, με τους δύο ποδοσφαιριστές να ανταλλάσσουν σπρωξίματα.

Ο Έρικ Γκαρθία έσπευσε να υπερασπιστεί τον Ρόδρι, όμως στο σημείο παρενέβη και ο Παρέδες. Ο Αργεντινός έριξε αρχικά στο έδαφος τον Γκαρθία, με τον Γκάβι να αντιδρά και να δέχεται στη συνέχεια αγκωνιά μέσα στη συμπλοκή.

Η κατάσταση εκτονώθηκε λίγα λεπτά αργότερα, έπειτα από την παρέμβαση των πιο ψύχραιμων, οι οποίοι απέτρεψαν την περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.