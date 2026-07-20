Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Τραγωδία στην Ισπανία - Νεκρός 13χρονος στους πανηγυρισμούς

Τραγική κατάληξη είχαν οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 στην Ισπανία, καθώς ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του στη Σαλαμάνκα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ισπανικά ΜΜΕ, το παιδί βρισκόταν πάνω σε σιντριβάνι την ώρα των εορτασμών, όταν το επάνω τμήμα της κατασκευής, που βρίσκεται στο κέντρο του, αποκολλήθηκε και κατέρρευσε, καταπλακώνοντάς το.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο και δυνάμεις της πυροσβεστικής, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Οι πυροσβέστες ανέσυραν δύο άτομα από τα συντρίμμια, τα οποία διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο. Ωστόσο, ο 13χρονος υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.