Mundial Night Party: Πόσοι μπορούν να πουν ότι είδαν έναν ημιτελικό Mundial... στα 1055 μέτρα;

Εδώ και λίγο παραπάνω από έναν μήνα βρισκόμαστε σε ρυθμό Mundial και είναι από τις λίγες φορές που λέμε «χαλάλι το ξενύχτι» (και το εννοούμε). Σε όλο αυτό το διάστημα, από τη φάση των ομίλων μέχρι αυτήν των προημιτελικών, είδαμε τα ματς κυρίως στο σπίτι μας, ξαπλωμένοι στον καναπέ ή το κρεβάτι, καθώς οι ώρες της άλλης πλευράς του Ατλαντικού δεν ήταν και πολύ «φιλικές» για εμάς εδώ. Κάποια που προβάλλονταν σε πιο νορμάλ ώρες καταφέραμε να τα δούμε έξω, σε κάποιο μαγαζί με γιγαντοοθόνη, μαζί με φίλους και άλλους φιλάθλους.

Όταν το Mundial έφτασε στην Πάρνηθα

Τον πρώτο ημιτελικό, όμως, ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία τον είδαμε κάπου που μάλλον δεν φαντάστηκε κανείς (ή, πιο σωστά, σχεδόν κανείς,) μέχρι τώρα: σε υψόμετρο 1.055 μ., στο πιο όμορφο σημείο της Πάρνηθας. Στον κήπο του 1055 του Regency Casino Mont Parnes δηλαδή, εκεί που διοργανώσαμε το Mundial Night Party με την Κορυφαία ενέργεια της ΖΕΝΙΘ.

Η διαδρομή μέχρι εκεί είναι από μόνη της αρκετή για να σε βγάλει από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Η διαδρομή προς το εστιατόριο του Regency Casino Mont Parnes είναι καταπράσινη και, όσο ανεβαίνεις προς την κορυφή της Πάρνηθας, ακόμα και οι πολυκατοικίες αρχίζουν να μοιάζουν με ψηφίδες σε ένα μωσαϊκό, ενώ η θερμοκρασία πέφτει. Εναλλακτικά, ανεβαίνεις με το τελεφερίκ, 7’ είναι αρκετά για να σε κάνουν να νιώθεις πως πετάς πάνω από το λεκανοπέδιο.

Πλησιάζοντας τo 1055 είχαμε την αίσθηση ότι το να δεις ένα κρίσιμο ματς του Mundial με θέα όλη την Αθήνα θα είναι μια κορυφαία εμπειρία. Με το που βγήκαμε στον κήπο, ήμασταν πλέον σίγουροι. Το επιβεβαίωσαν και οι συνεργάτες, άνθρωποι του αθλητισμού και φίλοι βρέθηκαν εκεί για να ζήσουμε τον πρώτο ημιτελικό αλλιώς: με χαλαρή κουβέντα, παιχνίδια, κληρώσεις, finger food (για αρχή) του εστιατορίου 1055 και μια special edition του Mundial Mode: ON με τον Γιώργο Κυριακόπουλο και Βαγγέλη Πάτα και ξεχωριστούς καλεσμένους.

Ένας… γευστικός Γύρος του Κόσμου

Μια σωστή βραδιά Mundial, εκτός από καλή παρέα, θέλει και φαγητό, και δη street food. Το εστιατόριο 1055 και το Regency Casino Mont Parnes, λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας, φρόντισαν να μας προσφέρουν ένα… κοσμογυρισμένο και καλοκαιρινό combo menu με αναφορές σε χώρες του Mundial, το Μεξικό, την Ιταλία, την Αμερική και την Ισπανία. «Ο Γύρος του Κόσμου» με tacos και quesadillas, pizza και burgers (εσύ τι διάλεξες;), ποτό και γλυκό από το Sweet Corner έδωσαν άλλη, εκρηκτική γεύση στο Γαλλία-Ισπανία.

Όταν ακούστηκε το τελευταίο σφύριγμα (και αφού αδειάσαμε τα γευστικά πιάτα που είχαμε μπροστά μας), πήραμε τον χρόνο μας να μείνουμε λίγο στο 1055 του Regency Casino Mont Parnes. Ο κήπος μέσα στη φύση, στην κορυφή της Πάρνηθας και μέσα στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού της Αθήνας, ήταν το ιδανικό περιβάλλον για να σχολιάσουμε λίγο παραπάνω τον αγώνα και να κάνουμε τις προβλέψεις μας για τον δεύτερο ημιτελικό και τον μεγάλο τελικό. Μεταξύ μας, δεν θέλαμε να τελειώσει το Mundial Night Party με την Κορυφαία ενέργεια της ΖΕΝΙΘ και να φύγουμε από τον κήπο του εστιατορίου του 1055. Ποιος θα ήθελε να επιστρέψει στην πόλη;

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