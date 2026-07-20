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ΠΑΟΚ: Το υπογκρούπ στην κλήρωση του Europa League - Απέφυγε το... Champions League

Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει πλέον το υπογκρούπ από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, χωρίς το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει ομάδα που θα αποκλειστεί από το Champions League.

ΠΑΟΚ: Το υπογκρούπ στην κλήρωση του Europa League - Απέφυγε το... Champions League
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Ο ΠΑΟΚ ενημερώθηκε για το υπογκρούπ από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, με τη διαδικασία να εξελίσσεται ευνοϊκά, καθώς δεν υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί απέναντι σε ομάδα που θα αποκλειστεί από τα προκριματικά του Champions League.

Η προσοχή του «Δικεφάλου του Βορρά» παραμένει στραμμένη στη ρεβάνς με τη Ντιναμό Κιέβου, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη στην Πολωνία, στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου της διοργάνωσης. Παράλληλα, οι «ασπρόμαυροι» γνωρίζουν πλέον τους πιθανούς αντιπάλους που μπορεί να βρουν απέναντί τους στην επόμενη φάση.

Η οριστική ταυτότητα του αντιπάλου του ΠΑΟΚ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League θα γίνει γνωστή στις 14:00.

Συνοπτικά, οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ

  • Γιαγκελόνια
  • Χάμαρμπι - Άντερλεχτ
  • Πάφος - Χάιντουκ Σπλιτ
  • Χράντετς Κράλοβε - Τρόμσο
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