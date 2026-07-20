· ΑΕΚ

ΑΕΚ: «Σκάει» πρόταση για Λιούμπισιτς

Η ΛΑΣΚ εξετάζει την περίπτωση του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, με στόχο την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ.

ΑΕΚ: «Σκάει» πρόταση για Λιούμπισιτς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς συγκαταλέγεται στους ποδοσφαιριστές που δεν βρίσκονται στα βασικά πλάνα της ΑΕΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με αποτέλεσμα να έχει ήδη προσελκύσει ενδιαφέρον από το εξωτερικό.

Ο 27χρονος μέσος συμμετείχε στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της Ένωσης, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εξασφαλίσει θέση στα πλάνα για τη συνέχεια της σεζόν.

Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν, η ΛΑΣΚ επιθυμεί να τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο, διατηρώντας παράλληλα οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Καθοριστικό ρόλο στο ενδιαφέρον της αυστριακής ομάδας παίζει και ο προπονητής της, Ντίετμαρ Κουχμπάουερ, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τον Λιούμπισιτς από τη συνύπαρξή τους στη Σεντ Πόλτεν.

Ο Λιούμπισιτς φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ από τον Ιανουάριο του 2024 και μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 68 συμμετοχές με τα «κιτρινόμαυρα», έχοντας απολογισμό 10 γκολ και 9 ασίστ.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:34 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Παλεύει τη δύσκολη περίπτωση του Μπιλάλ Ναντίρ – Στη λίστα Ριμπάλτα κι ο Μαέστρο

12:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Η Μπενφίκα κινείται για Κουλιεράκη»

12:13 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Σάρωσε ο τελικός - Μέχρι και 92% η τηλεθέαση

12:05 EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια με την Ντιναμό Κιέβου

12:00 ONSPORTS

Mundial Night Party: Πόσοι μπορούν να πουν ότι είδαν έναν ημιτελικό Mundial... στα 1055 μέτρα;

11:41 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Έτσι ξεκίνησε το άγριο επεισόδιο με Παρέδες στον τελικό

11:22 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: «Σκάει» πρόταση για Λιούμπισιτς

11:16 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Τραγωδία στην Ισπανία - Νεκρός 13χρονος στους πανηγυρισμούς

11:00 EDITORIAL

Η Marshall βάζει το soundtrack σε κάθε περιπέτεια της καθημερινότητάς σου

10:55 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οι πιθανοί αντίπαλοι στον 3ο προκριματικό του Conference League

10:50 EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ: Το υπογκρούπ στην κλήρωση του Europa League - Απέφυγε το... Champions League

10:41 MVP

10 πράγματα που κρατάμε από το Μουντιάλ 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας