ΑΕΚ: «Σκάει» πρόταση για Λιούμπισιτς

Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς συγκαταλέγεται στους ποδοσφαιριστές που δεν βρίσκονται στα βασικά πλάνα της ΑΕΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με αποτέλεσμα να έχει ήδη προσελκύσει ενδιαφέρον από το εξωτερικό.

Ο 27χρονος μέσος συμμετείχε στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της Ένωσης, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εξασφαλίσει θέση στα πλάνα για τη συνέχεια της σεζόν.

Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν, η ΛΑΣΚ επιθυμεί να τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο, διατηρώντας παράλληλα οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Καθοριστικό ρόλο στο ενδιαφέρον της αυστριακής ομάδας παίζει και ο προπονητής της, Ντίετμαρ Κουχμπάουερ, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τον Λιούμπισιτς από τη συνύπαρξή τους στη Σεντ Πόλτεν.

Ο Λιούμπισιτς φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ από τον Ιανουάριο του 2024 και μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 68 συμμετοχές με τα «κιτρινόμαυρα», έχοντας απολογισμό 10 γκολ και 9 ασίστ.