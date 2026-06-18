Πριν τα hypercars γίνουν μόδα, η Ferrari είχε δημιουργήσει ήδη την 599XX

Ποιος να την προσπεράσει; Στον κόσμο των αυτοκινήτων υπάρχουν τα supercars, υπάρχουν τα hypercars που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για πίστες, για χρονόμετρα και για οδηγούς που θέλουν να φτάσουν στα όρια της φυσικής, αλλά και εκείνα που είναι απλώς για να τα βλέπεις. Σήμερα σχεδόν κάθε μεγάλος κατασκευαστής διαθέτει μια ακραία track-only δημιουργία, είτε αυτή λέγεται Ford, Lamborghini μέχρι την Indian Motorcycle στον χώρο των δύο τροχών.

Πριν όμως η συγκεκριμένη κατηγορία γίνει μόδα, υπήρχε η Ferrari και πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα XX.

Η ιταλική εταιρεία ουσιαστικά δημιούργησε το είδος το 2005 με την εμβληματική FXX, μια ακόμη πιο ακραία εκδοχή της ήδη εξωπραγματικής Enzo. Ήταν ένα αυτοκίνητο που δεν προοριζόταν για δημόσιους δρόμους, αλλά για μια κλειστή λέσχη εκλεκτών πελατών που είχαν το προνόμιο να βιώνουν την τεχνολογία της Ferrari στην πιο αγνή και ανεξέλεγκτη μορφή της.Και λίγα χρόνια αργότερα ήρθε η σειρά της Ferrari 599 να περάσει από το ίδιο εργαστήριο... τρέλας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η Ferrari 599XX, ένα από τα πιο ακραία αυτοκίνητα που έχουν φορέσει ποτέ το σήμα με το Cavallino Rampante.

Πού να σταματήσει;

Παρουσιάστηκε το 2009 και έκρυβε κάτω από το μακρύ καπό της μια εξελιγμένη εκδοχή του θρυλικού V12 F140 των 6,0 λίτρων, του ίδιου κινητήρα που κινούσε τόσο την Enzo όσο και την 599 GTB. Η ισχύς εκτοξεύτηκε στους 720 ίππους, ενώ η συνολική φιλοσοφία του αυτοκινήτου ήταν ξεκάθαρη: όσο πιο γρήγορο γίνεται, χωρίς καμία απολύτως σκέψη για άνεση ή πρακτικότητα.Τελικώς, η 599XX κατάφερε να γυρίσει το θρυλικό Nürburgring σχεδόν μισό λεπτό ταχύτερα από την Enzo παραγωγής, γράφοντας ιστορία ως το πρώτο αυτοκίνητο βασισμένο σε μοντέλο που έσπασε το φράγμα των επτά λεπτών στην περίφημη «Πράσινη Κόλαση».

Το 2011, όμως, ήρθε η αναβάθμιση με τη Ferrari να παρουσίαζει το πακέτο Evoluzione, ανεβάζοντας την ισχύ στους 740 ίππους και βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο την απόκριση και την επιτάχυνση. Παράλληλα, η ιταλική εταιρεία ενσωμάτωσε ένα προηγμένο αεροδυναμικό σύστημα εμπνευσμένο από τη Formula 1, το οποίο μπορούσε να προσαρμόζει δυναμικά την παραγόμενη κάθετη δύναμη ανάλογα με το γκάζι, τη γωνία του τιμονιού και τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου μέσα στη στροφή.

Με απλά λόγια; Ήταν ό,τι πιο κοντινό μπορούσε να αγοράσει ένας ιδιώτης σε αγωνιστικό πρωτότυπο της Ferrari.

Τώρα ένα από αυτά τα σπάνια αυτοκίνητα ετοιμάζεται να περάσει από το σφυρί της δημοπρασίας της RM Sotheby's στη Γερμανία και οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η τιμή πώλησης μπορεί να αγγίξει ή ακόμη και να ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια δολάρια.

Καθόλου άσχημα για ένα αυτοκίνητο που δεν είχε ποτέ πινακίδες, δεν προοριζόταν για τον δρόμο και κατασκευάστηκε αποκλειστικά για να κυνηγά δέκατα του δευτερολέπτου στις πιο απαιτητικές πίστες του πλανήτη.