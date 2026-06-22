«Πετάει» για Ολλανδία ο Παναθηναϊκός

Στο Άπελντορν της Ολλανδίας θα βρίσκεται για τις επόμενες δύο εβδομάδες η αποστολή του Παναθηναϊκού, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας τους, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να βάζει τις βάσεις για την νέα σεζόν.

Η πτήση αναχωρεί στις 9:50 και η αποστολή αναμένεται να φτάσει περίπου στις 12:30 ώρα Ελλάδας στον προορισμό της, με τον τεχνικό του «τριφυλλιού» να μη χάνει καθόλου χρόνο και να έχει προγραμματίσει την πρώτη προπόνηση της ομάδας για νωρίς το απόγευμα.

Στην προετοιμασία βρίσκονται και οι διεθνείς ποδοσφαιριστές της ομάδας, ενώ Τσάπρας και Πένια θα υπογράψουν τις επόμενες μέρες και θα μεταβούν και αυτοί στην Ολλανδία.

Στην Ολλανδία οι Πράσινοι θα δώσουν δύο φιλικά παιχνίδια, την 1η Ιουλίου με την Helmond Sport και στις 4 Ιουλίου με τον Άγιαξ.